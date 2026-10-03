PSG : Coup de théâtre pour le Parc des Princes
Parc des Princes

PSG : Coup de théâtre pour le Parc des Princes

PSG
parHadrien Rivayrand
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Le PSG souhaite devenir propriétaire du Parc des Princes afin de pouvoir l'agrandir. La situation reste bloquée avec la mairie de Paris, et Poissy compte bien en profiter.
Le Paris Saint-Germain a encore pas mal de choses à gérer dans le dossier du Parc des Princes. Les relations se sont considérablement améliorées avec la mairie de Paris depuis l'élection récente d'Emmanuel Grégoire. Une vente de l'enceinte parisienne au PSG est désormais devenue possible et crédible. Mais les négociations restent longues et complexes. Certaines villes veulent tenter leur chance pour convaincre le Paris Saint-Germain de s'y installer afin d'y construire son nouveau stade. C'est notamment le cas de Poissy, où les champions d'Europe disposent déjà de leur centre d'entraînement actuel.

Le Parc des Princes plus que jamais menacé par Poissy  

Selon les dernières révélations de L'Équipe, la ville des Yvelines fait actuellement le forcing pour être l'heureuse élue et y voir la construction d'un nouveau stade pour le Paris Saint-Germain. Pierre Bédier, président du département, Cécile Zammit-Popescu, présidente de la communauté urbaine, et Sandrine Berno Dos Santos, maire de la ville, veulent appuyer leur stratégie sur quatre axes : les liens historiques entre le club et le département des Yvelines, la proximité avec le Campus que la ville abrite déjà, un projet qui répond aux demandes du PSG et le maintien de 2 000 emplois.

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À noter que l'on devrait en savoir davantage sur la situation du PSG et son futur stade en décembre prochain. Poissy, Massy et le Parc des Princes sont les trois options actuellement étudiées. Les dirigeants parisiens sont notamment mis sous pression par une importante frange de leurs supporters pour rester au Parc des Princes et tout faire pour l'agrandir.
Réponse dans quelques semaines donc pour ce dossier XXL qui n'a décidément pas fini de faire parler dans la capitale française.
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Il a raison... Ousmane Dembélé est à la rue.

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Kylian Mbappé va revenir. ^^

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Zinedine Zidane doit trancher... car pour l'instant... Ousmane Dembélé est un fantôme sur le terrain. Vivement que Kylian Mbappé revienne.

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dembelé est dans le dur en ce debut de saison .Il est un peu emprunté et maladroit mais il defend beaucoup en premier rideau .Ce travail ingrat permet d'empecher les bonnes relances .Que dire aussi de Cherki alors?

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Donnamrumma donne sa préférence au fantôme du match ? 😆🤣

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