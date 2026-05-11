ASSE : Un mur autrichien, Sainté change de gardien

En attendant de valider ou non sa remontée en Ligue 1, l'AS Saint-Etienne travaille déjà activement à la succession de Gautier Larsonneur. Parmi les cibles des Verts, Nikolas Polster, un gardien autrichien que certains comparent à Manuel Neuer.

Avant la dernière journée de Ligue 2, l' ASSE n'avait plus totalement son destin entre les mains. Pour espérer remonter directement dans l'élite sans passer par la case play-offs et barrages, les hommes de Philippe Montanier devaient à la fois remporter leur dernier match, tout en espérant un faux-pas du Mans. Malgré le carton infligé à Amiens (5-0) à Geoffroy-Guichard pour terminer sur une bonne note, le club forézien termine finalement troisième du championnat à cause de la victoire (pas encore entérinée) des Manceaux à Bastia (0-2).

Une fin de saison que Gautier Larsonneur n'a pas pu vivre depuis les cages stéphanoises à cause d'une blessure. Et si son retour est espéré pour les play-offs, le gardien de 29 ans sait qu'il n'a plus d'avenir à Saint-Etienne.

Gautier Larsonneur remplacé par un jeune autrichien ?

En effet, Kilmer Sports a pour ambition de recruter un nouveau gardien de but pour la saison prochaine. L'objectif ? Apporter de la concurrence à Gautier Larsonneur dans le meilleur des cas, sinon le remplacer définitivement. Et pour ce faire, la direction des Verts cible le jeune Nikolas Polster, selon des informations du Daily Mail. A 23 ans, ce gardien autrichien méconnu du grand public possède un style de jeu qui lui vaut des comparaisons avec la légende Manuel Neuer. Rien que ça. Auteur de 9 clean sheets en 33 matchs toutes compétitions confondues cette saison avec son club du Wolfsberger AC, il est un candidat de taille (1,89 m) pour renforcer l'ASSE.

Le recruter ne sera toutefois pas une mince affaire. Le tabloïd anglais indique que Wolverhampton et le Celtic Glasgow sont également sur le dossier, alors que Transfermarkt évalue sa valeur marchande à 2 millions d'euros pour le moment.