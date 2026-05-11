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Nikolas Polster

ASSE : Un mur autrichien, Sainté change de gardien

ASSE11 mai , 11:30
parQuentin Mallet
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En attendant de valider ou non sa remontée en Ligue 1, l'AS Saint-Etienne travaille déjà activement à la succession de Gautier Larsonneur. Parmi les cibles des Verts, Nikolas Polster, un gardien autrichien que certains comparent à Manuel Neuer.
Avant la dernière journée de Ligue 2, l'ASSE n'avait plus totalement son destin entre les mains. Pour espérer remonter directement dans l'élite sans passer par la case play-offs et barrages, les hommes de Philippe Montanier devaient à la fois remporter leur dernier match, tout en espérant un faux-pas du Mans. Malgré le carton infligé à Amiens (5-0) à Geoffroy-Guichard pour terminer sur une bonne note, le club forézien termine finalement troisième du championnat à cause de la victoire (pas encore entérinée) des Manceaux à Bastia (0-2).
Une fin de saison que Gautier Larsonneur n'a pas pu vivre depuis les cages stéphanoises à cause d'une blessure. Et si son retour est espéré pour les play-offs, le gardien de 29 ans sait qu'il n'a plus d'avenir à Saint-Etienne.

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Gautier Larsonneur remplacé par un jeune autrichien ?

En effet, Kilmer Sports a pour ambition de recruter un nouveau gardien de but pour la saison prochaine. L'objectif ? Apporter de la concurrence à Gautier Larsonneur dans le meilleur des cas, sinon le remplacer définitivement. Et pour ce faire, la direction des Verts cible le jeune Nikolas Polster, selon des informations du Daily Mail. A 23 ans, ce gardien autrichien méconnu du grand public possède un style de jeu qui lui vaut des comparaisons avec la légende Manuel Neuer. Rien que ça. Auteur de 9 clean sheets en 33 matchs toutes compétitions confondues cette saison avec son club du Wolfsberger AC, il est un candidat de taille (1,89 m) pour renforcer l'ASSE.
Le recruter ne sera toutefois pas une mince affaire. Le tabloïd anglais indique que Wolverhampton et le Celtic Glasgow sont également sur le dossier, alors que Transfermarkt évalue sa valeur marchande à 2 millions d'euros pour le moment.
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Vas y fais un screen et ressort le dans 1 an qu’on rigole nostradamus

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Je ne vois pas en quoi le sacrifier lui plus qu'un autre... Attendons d'abord le dernier match avant de faire des spéculations de qui doit partir ou rester. M. Kang et consort doivent savoir ce qu'ils vont faire en fin de saison ^^.

OM : Le successeur de Rulli désigné, ça ne va pas coûter cher

Bah si justement puisque l’argument utilisé est le nombre de buts encaissés par le gardien ! Donc pourquoi ne pas comparer avec les autres gardiens qui en ont pris 5 également

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s'il vend on ne parlera plus de lui donc il le garde

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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