ASSE : Le « PSG de la Ligue 2 » en grand danger

Malgré un statut de gros favori au début de la saison, l’ASSE devra passer par les barrages pour espérer une montée en Ligue 1. Une grosse désillusion pour un club comparé au PSG à l’échelle de la deuxième division.

Malgré de lourds investissements avec plus de 25 millions d’euros dépensés l’été dernier, l’AS Saint-Etienne a raté son objectif , celui de monter directement en Ligue 1 en terminant dans les deux premiers de Ligue 2 . La dernière journée a rendu son verdict samedi soir. Malgré son écrasante victoire face à Amiens (5-0), le club stéphanois ne termine pas deuxième puisque dans le même temps, Le Mans a gagné à Bastia dans un match interrompu à une minute de la fin.

Une désillusion énorme pour le club forézien comme le souligne L’Equipe dans son édition du jour. « Le gachis désormais acté, au regard de l’ampleur de ses moyens financiers, le PSG de la Ligue 2 doit vite se mettre en mode esprit Coupe en vue des play-offs » souligne le quotidien national. Le meilleur buteur de l’ASSE, Lucas Stassin, estime de son côté que tout reste jouable et que les Verts peuvent encore atteindre leur objectif même si dans le Forez, on ne s’attendait clairement pas à devoir passer par les barrages pour cela.

« On va devoir tout donner. On sait qu'on a deux matchs sur trois à la maison si on gagne le prochain match. C'est une force. Il va falloir tout donner et avoir la bonne mentalité. On savait qu'il fallait faire le job aujourd'hui, on l'a fait, mais ça n'a pas toujours été le cas cette année. C'est pour ça qu'on n'est pas montés directement. À nous de le faire via les playoffs. J'espère que ça va continuer comme ça et qu'on va récupérer des blessés sans en perdre, bien sûr. On a un bon groupe, donc il faut que tout le monde nous aide » a analysé l’attaquant belge après le succès 5-0 de l’ASSE contre Amiens.

Reste maintenant à voir si par le sinueux chemin des barrages, Saint-Etienne accèdera à son rêve, celui de retrouver l’élite un an seulement après sa relégation pour la première année de Kilmer Sport aux commandes. Un nouvel échec, en cas de non-montée en Ligue 2, jetterait forcément le doute sur la réelle ambition de l’ASSE dans un avenir proche.