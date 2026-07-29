ASSE : 30ME ou pas, Stassin doit partir au nom de la patrie

ASSE : 30ME ou pas, Stassin doit partir au nom de la patrie

ASSE29 juil. , 9:00
parClaude Dautel
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Un an après avoir échoué dans sa tentative de départ de l'ASSE, Lucas Stassin sait que s'il reste une saison de plus en Ligue 2, il risque de disparaître des candidats à l'équipe de Belgique.
Après avoir affolé le mercato stéphanois en 2025, puisque les dirigeants de l'AS Saint-Etienne ont refusé des offres à hauteur de 30 millions d'euros, notamment du Paris Football Club, l'euphorie est cette fois moins grande autour de l'attaquant belge. Sortant d'une saison plus compliquée, Lucas Stassin est pour l'instant dans l'effectif de Ian Cathro, même si le nouvel entraîneur écossais de l'ASSE sait que la situation du joueur belge peut changer d'un jour à l'autre. Car si cette fois Stassin et son entourage restent discrets, l'avant-centre de 21 ans sait que ce mercato 2026 est un tournant pour lui, alors qu'il a encore deux ans de contrat avec les Verts. Et si le joueur ne le sait pas, la presse belge, et plus précisément celle des Flandres, le lui rappelle.

Stassin doit rapidement rebondir

Ainsi, le média spécialisé belge Voetbalkrant évoque la situation de Lucas Stassin ce mercredi et prévient que si l'attaquant veut retrouver l'équipe de Belgique, il doit impérativement évoluer ailleurs qu'en Ligue 2. Au moment où les Diables Rouges ont encore changé de sélectionneur, Rudi Garcia ayant laissé sa place à Mark van Bommel, malgré un bon Mondial, ce dernier ne convoquera pas le joueur de l'AS Saint-Etienne. « Pour Stassin, un départ est nécessaire pour franchir un cap et retrouver sa place de titulaire chez les Diables Rouges », précisent nos confrères du média flandrien, lesquels reconnaissent tout de même que les dirigeants de l'ASSE sont en position de force dans ce dossier. Cependant, tout comme son coéquipier, Zuriko Davitashvili, et contrairement à l'an passé, Lucas Stassin ne sera pas gardé coûte que coûte si une belle offre arrive. A savoir cependant si elle arrivera avant la fin du mercato.

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vache c est pas l amabilité qui t etouffe...meme avec tes congeneres

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haha la Provence. ce journal anti OM

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Méfiance avec iptv jai un amis il c'est fait choper il a pris 3500 € d'amende Si tout le monde ferai IPTV y'aurai plus aucun service !

Barcola : Liverpool offre 150 ME, la double réponse du PSG

Je pense que 150 fixe est le bon prix, c'est ce que nous couterait le prix d'un remplaçant de ce niveau. Par contre s'ils veulent inclure du variable en bonus alors ce sera 170.

TV : Real Betis - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Parle pour toi 4,99 c'est pas la mort sa achète des Imerde a 1500 € pour engraisser les grosse boule de la pomme. Enfin toujours entrain de pleurer en France

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