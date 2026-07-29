ASSE : 30ME ou pas, Stassin doit partir au nom de la patrie

vache c est pas l amabilité qui t etouffe...meme avec tes congeneres
haha la Provence. ce journal anti OM
Méfiance avec iptv jai un amis il c'est fait choper il a pris 3500 € d'amende Si tout le monde ferai IPTV y'aurai plus aucun service !
Je pense que 150 fixe est le bon prix, c'est ce que nous couterait le prix d'un remplaçant de ce niveau. Par contre s'ils veulent inclure du variable en bonus alors ce sera 170.
Parle pour toi 4,99 c'est pas la mort sa achète des Imerde a 1500 € pour engraisser les grosse boule de la pomme. Enfin toujours entrain de pleurer en France
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Loading