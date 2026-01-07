ASSE : Un énorme renfort arrive d'un club européen

ICONSPORT_280245_0169

Tout au long de la première moitié de la saison, l'AS Saint-Etienne a rencontré de grandes difficultés sur le plan défensif du fait de l'absence d'un milieu sentinelle de métier. Cette lacune identifiée, la direction veut passer à l'action pour recruter Rabby Nzingoula.
Entre la saison dernière en Ligue 1 et cette première moitié de saison en Ligue 2, rien n'a changé sur le volet défensif pour l'AS Saint-Etienne. Après avoir été relégué dans l'antichambre de l'élite en encaissant 77 buts en 34 journées, les Verts accusent des mêmes difficultés à garder leur cage inviolée même en deuxième division. Les hommes d'Eirik Horneland ont déjà encaissé 25 buts en 18 matchs cette saison et sont la 7e pire défense du championnat.

Une situation rendue possible pour diverses raisons, dont l'absence très remarquée de Pierre Ekwah. Le milieu de terrain défensif n'a pas disputé la moindre minute cette saison et ne s'est même pas entrainé avec le groupe stéphanois depuis le mois de mai dernier à cause d'un immense imbroglio sur sa situation sportive. Pour combler ces lacunes, l'ASSE a décidé de passer à l'action en recrutant un nouveau milieu de terrain défensif.

Sainté attaque pour son nouveau 6

Loué soit le mercato d'hiver pour les dirigeants de Saint-Etienne. Malgré 25 millions d'euros de dépenses l'été dernier, l'effectif n'est pas parfait, loin s'en faut. Selon les informations de Peuple-Vert, la direction sportive stéphanoise suit de très près la situation de Rabby Nzingoula. Le milieu de terrain défensif du RC Strasbourg, qui a fêté ses 20 ans fin novembre dernier, est en manque cruel de temps de jeu chez les Alsaciens. Utilisé à 3 reprises en Conference League (159') et 4 fois en Ligue 1 (49'), le natif de Lille ne dira certainement pas non à une aventure dans laquelle il verra son temps de jeu exploser.
Avec les besoin de l'ASSE, il ne fait aucun doute que l'international U20 français aura une place de choix dans la formation d'Eirik Horneland. Sous contrat jusqu'en juin 2027 et dans le viseur des Verts depuis l'hiver 2025, Rabby Nzingoula se dirige vraisemblablement vers un départ. Reste à savoir si c'est pour le Forez ou ailleurs, étant donné la concurrence plusieurs clubs de Ligue 1, de Ligue 2 et à l'étranger, sur le dossier.
Loading