ASSE : Le départ de Stassin se prépare déjà

L’AS Saint-Étienne pourrait connaître de profonds changements cet hiver sur le marché des transferts. Lucas Stassin fait notamment partie des joueurs susceptibles de quitter le navire stéphanois.

Candidate déclarée à la montée en Ligue 1 en fin de saison, l’ ASSE a encore des progrès à réaliser pour atteindre son objectif. Tout n’est pas encore parfaitement en place dans le Forez. Le mercato hivernal est donc très attendu par les supporters et les observateurs du club, d’autant plus que des mouvements importants pourraient avoir lieu. Selon les derniers échos, Lucas Stassin disposerait de plusieurs courtisans intéressés par son profil. Si Eirik Horneland souhaite conserver l’attaquant belge, il sait toutefois qu’il ne sera pas le seul décisionnaire dans ce dossier.

L'AS Saint-Etienne envisage toutes les possibilités

Lors d'une interview accordée à Onze Mondial, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne a en effet indiqué concernant l'avenir de Lucas Stassin : « Je n’ai pas un système rigide. Si Stassin quitte le club, on devra jouer sans lui. On aura alors un nouvel attaquant que l’on voudra développer. Nous avons Duffus en ce moment, il n’a pas le même jeu, mais il peut également nous faire du bien. C'est pareil pour Boakye, Davitashvili, Old ou Cardona. Ils sont tous différents, mais ils peuvent tous adapter leurs caractéristiques à notre idée de jouer au football ».

L’AS Saint-Étienne n’est sans doute pas au bout de ses peines cet hiver. En parallèle du mercato, le club devra également gérer ses performances sportives. Les Verts occupent actuellement la 4e place de Ligue 2 après 18 matchs disputés cette saison. Il reste donc encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir réellement rêver d’une montée dans l’élite. Les choix effectués dans les prochaines semaines seront déterminants pour bâtir un avenir plus ambitieux que jamais, avec ou sans Lucas Stassin. A noter qu'en plus du Belge, l'AS Saint-Etienne pourrait également perdre Zuriko Davitashvili, courtisé par Everton et Benfica.