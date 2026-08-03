ASSE : Cathro donne l'ordre de recruter Camilo Mena

ASSE : Cathro donne l'ordre de recruter Camilo Mena

ASSE03 août , 13:00
parQuentin Mallet
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A la recherche de recrues offensives pour renforcer l'effectif de Ian Cathro, l'AS Saint-Etienne a ajouté l'ancien espoir colombien Camilo Mena à sa short-list. A en croire les données statistiques à son égard, les Verts tiennent un joueur très performant.
Saint-Etienne a manqué de peu l'accession directe à la Ligue 1 après une dernière ligne droite complètement ratée en championnat et un barrage infructueux face à l'OGC Nice. Les dirigeants ont décidé par la suite de confier le poste d'entraîneur à Ian Cathro suite au départ de Philippe Montanier. Son projet remontée ne pourra toutefois aboutir que s'il a entre ses mains un effectif qui correspond à ses idées de jeu.
En attendant le coup d'envoi de la saison de Ligue 2, les Verts travaillent activement sur le marché des transferts. Alors que plusieurs joueurs ont déjà fait leur arrivée cet été, la direction stéphanoise continue de faire son marché, notamment dans le secteur offensif.

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Camilo Mena dans le viseur des Verts

Et à en croire les informations de Peuple-Vert, l'un des joueurs qui intéressent vivement Saint-Etienne est Camilo Mena. L'ailier de 23 ans, ancien international Espoir colombien, sort d'une saison réussie sur un plan personnel, avec 5 buts et 7 passes décisives, mais n'a pas pu empêcher la relégation du Lechia Gdańsk en deuxième division polonaise. La conséquence de cette descente est logiquement le départ probable du Colombien, alors que les Verts espèrent pouvoir l'obtenir à un bon prix, inférieur aux 4 millions d'euros de sa valeur marchande selon Transfermarkt.
En tout cas, cette piste fait sens pour Ian Cathro si l'on en croit les données statistiques recensées par Data'Scout à son égard. On apprend en effet que Camilo Mena possède un profil d'ailier explosif, doté d'une vitesse de pointe particulièrement élevée, une grande capacité à éliminer son vis-à-vis et une qualité de centre remarquée. Surtout, l'indice de compatibilité du joueur avec les exigences du nouvel entraineur stéphanois est élevée (81/100). Un recrutement idéal pour la mission remontée ?
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nappleon87, ou as tu vu que j'ai dit que les sardines ont fit honneur? J'ai dit que eux au moins s'y sont qualifié sur les 7 derniers championnats, ils n'ont pas "zero participation".... C'est tout!! Mais apres tu peux extrapoler si tu veux, moi je n'ai pas dit ca du tout, salut le tout bon

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J'en vois d'ici en PLS.... Flaco, Valdo, Olivier Aton, j'en passe et des meilleurs....Pour moi, ca serait mérité, amplement mérité

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Oui ils ont fait honneur l'OM 🤣🤣 toi t'es un bon

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comme si tu connaissais a part sur BFM..... viens et arrete de regarder la tv

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Un peu comme toi en fait ?

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