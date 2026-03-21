ASSE : Un changement brutal exigé au mercato !

L’ASSE veut plus que jamais monter en Ligue 1 à l’issue de la saison. Si les Verts parviennent à atteindre cet objectif, ils devront néanmoins faire très attention lors de l’intersaison.

L’ AS Saint-Étienne est plus proche que jamais de retrouver la Ligue 1. Les hommes de Philippe Montanier devront, pour cela, conserver leur belle dynamique et compter sur quelques faux pas de la concurrence. Les Verts ont en tout cas les moyens de revenir dans l’élite du football français, un objectif affiché dès le début de la saison.

Il faut dire que l’ASSE dispose d’un budget conséquent et a pu se renforcer significativement ces derniers temps sur le marché des transferts. Mais les supporters et observateurs de l’AS Saint-Étienne ne veulent plus voir le club répéter les erreurs du passé au mercato . Ce n’est pas Sylvain Gras qui dira le contraire.

Saint-Etienne mis face à un défi de taille

Pour Peuple Vert, le journaliste a en effet indiqué concernant l'avenir des Stéphanois : « J’attends que les investissements qui sont faits changent. Je préférerais qu’on investisse trois fois, ou même six fois 5 à 7 millions, plutôt que dix fois 2 millions. J’espère qu’au prochain mercato, on aura retenu que ça ne fonctionne pas. Et surtout, qu’on va investir peut-être 7, 8 ou 10 millions sur trois ou quatre joueurs, quitte à faire moins de quantité, mais clairement plus de qualité.

On en a une ribambelle de joueurs qui ont été recrutés et qui ne valent pas le coup, et qui ne seront jamais des joueurs de Ligue 1 ».

Lire aussi L’ASSE demande un geste à BlueCo

Avant de pouvoir se projeter sur une éventuelle montée en Ligue 1, il faudra d’abord faire le travail en Ligue 2. Et ce samedi soir, l’AS Saint-Étienne recevra FC Annecy, un adversaire jamais facile à manœuvrer. Les Verts devront être au niveau et faire parler leur esprit collectif pour aller chercher trois points importants. Il en va de la fin de saison des Verts.