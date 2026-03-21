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ASSE : Un changement brutal exigé au mercato !

ASSE21 mars , 9:00
parHadrien Rivayrand
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L’ASSE veut plus que jamais monter en Ligue 1 à l’issue de la saison. Si les Verts parviennent à atteindre cet objectif, ils devront néanmoins faire très attention lors de l’intersaison.
L’AS Saint-Étienne est plus proche que jamais de retrouver la Ligue 1. Les hommes de Philippe Montanier devront, pour cela, conserver leur belle dynamique et compter sur quelques faux pas de la concurrence. Les Verts ont en tout cas les moyens de revenir dans l’élite du football français, un objectif affiché dès le début de la saison.
Il faut dire que l’ASSE dispose d’un budget conséquent et a pu se renforcer significativement ces derniers temps sur le marché des transferts. Mais les supporters et observateurs de l’AS Saint-Étienne ne veulent plus voir le club répéter les erreurs du passé au mercato. Ce n’est pas Sylvain Gras qui dira le contraire.

Saint-Etienne mis face à un défi de taille 

Pour Peuple Vert, le journaliste a en effet indiqué concernant l'avenir des Stéphanois : « J’attends que les investissements qui sont faits changent. Je préférerais qu’on investisse trois fois, ou même six fois 5 à 7 millions, plutôt que dix fois 2 millions. J’espère qu’au prochain mercato, on aura retenu que ça ne fonctionne pas. Et surtout, qu’on va investir peut-être 7, 8 ou 10 millions sur trois ou quatre joueurs, quitte à faire moins de quantité, mais clairement plus de qualité.
On en a une ribambelle de joueurs qui ont été recrutés et qui ne valent pas le coup, et qui ne seront jamais des joueurs de Ligue 1 ».

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Avant de pouvoir se projeter sur une éventuelle montée en Ligue 1, il faudra d’abord faire le travail en Ligue 2. Et ce samedi soir, l’AS Saint-Étienne recevra FC Annecy, un adversaire jamais facile à manœuvrer. Les Verts devront être au niveau et faire parler leur esprit collectif pour aller chercher trois points importants. Il en va de la fin de saison des Verts.
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Avec un Lyon en petite forme et un Monaco en pleine bourré je crains que le résultat demain ne soit pas fait pour remonter le moral de l’OL ni des lyonnais..... Et comme Duverne je crains que l'équipe soit cramée. Pas de banc, des matchs qui se sont enchaînés, des blessures probablement issues de la fatigue, et un retour des blessés qui n'apporte pas l'espérance. Enfin un Endrick tout auréole à son arrivée mais qui depuis fin Janvier s’est effondré.... dure sera la fin de saison.

Le PSG tue la France en coupe d'Europe, il craque

MDR article putaclic mais bon, donc avant QSI les clubs de L1 allaient régulièrement jusque dans le dernier carré de LDC et gagnaient même la coupe de temps en temps? Non, donc n'importe quoi.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
59271926542430
2
Paris Saint Germain
57251834542232
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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