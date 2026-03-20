C’est tendu à l’ASSE, le rappel à l’ordre tombe

Bientôt dans la dernière ligne droite de la saison, Philippe Montanier constate un certain mécontentement au sein du vestiaire. L’entraîneur de l’AS Saint-Etienne a dû recadrer les joueurs insatisfaits de leur temps de jeu.

Les entraîneurs sont tous confrontés au même problème, et Philippe Montanier n’y échappe pas. Le coach de l’AS Saint-Etienne doit composer avec le mécontentement provoqué par ses choix tous les week-ends. Sans surprise, les joueurs moins utilisés ne se gênent pas pour afficher leurs états d’âme. D’où le rappel à l’ordre du technicien devant les médias.

« Les joueurs qui jouent moins ? C'est la difficulté du métier, a réagi Philippe Montanier. On a un groupe de 25 joueurs et il y a plus de mécontents que de contents, ce qui est logique. Ce sont tous des compétiteurs, ils veulent tous commencer le match et être dans le groupe. Mais ça fait partie de leur métier, de savoir gérer cette frustration. Ils sont aussi conscients qu'il faut qu'ils travaillent bien, qu'ils se préparent bien. »

La vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain et peut-être que le onze évoluera dans la dernière ligne droite. On connaît la frustration mais on sait que c'est important qu'ils se préparent bien pour rester prêts, a poursuivi l’entraîneur des Verts, avant de citer l’exemple de la doublure du gardien Gautier Larsonneur blessé. On l'a vu avec Brice Maubleu, c'est un bon exemple. Il n'a pas fait un match de l'année. Et aujourd'hui, il est titulaire. Les joueurs doivent avoir ça en tête. » Le message s'adresse notamment au milieu Aïmen Moueffek, seulement titularisé à 13 reprises en , a poursuivi l’entraîneur des Verts, avant de citer l’exemple de la doublure du gardien Gautier Larsonneur blessé.. » Le message s'adresse notamment au milieu Aïmen Moueffek, seulement titularisé à 13 reprises en Ligue 2 cette saison, et qui a dû rester sur le banc à Grenoble (0-0) le week-end dernier.

« J'ai des joueurs à ma disposition, c'est moi qui juge ce qui me paraît judicieux ou pas. J'étais content qu'il fasse plus de 60 minutes avec la réserve parce qu'il avait à chaque fois des petits bobos entre les matchs. Il avait du mal à faire des semaines complètes. Là, ça l'a remis sur un bon plan athlétique. Il a des caractéristiques qui vont nous être utiles. Je n'ai peut-être pas besoin sur Grenoble, mais forcément, tous les joueurs vont nous aider jusqu'à la fin », a rassuré Philippe Montanier avant la réception d'Annecy samedi.