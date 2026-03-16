Amougou

L’ASSE demande un geste à BlueCo

ASSE16 mars , 18:00
parEric Bethsy
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Cantonné au banc des remplaçants à Strasbourg, Mathis Amougou ne sera sûrement pas retenu cet été. L’AS Saint-Etienne y voit l’opportunité de récupérer son ancien milieu de terrain, à condition que les Américains de BlueCo acceptent l’idée d’un prêt.
Un an plus tard, force est de constater que Mathis Amougou s’est trompé dans son choix de carrière. Le milieu de terrain avait opté pour un transfert à Chelsea (15 millions d’euros) à l’hiver 2025, sans jamais parvenir à exister dans la capitale anglaise. Durant sa demi-saison chez les Blues, le Français n’avait obtenu que deux petites apparitions toutes compétitions confondues, pour un total de 22 minutes sur les terrains.
Le club londonien l’avait alors transféré à Strasbourg l’été dernier en espérant le relancer. Mais là non plus, l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne n’y arrive pas. Mathis Amougou n’a disputé que 16 matchs cette saison, la plupart en Ligue Europa Conférence. Sa situation s’est nettement dégradée en deuxième partie d’exercice puisque le milieu de 20 ans vient de passer 12 matchs consécutifs sur le banc des remplaçants. Sa dernière participation à une rencontre remonte au 10 janvier, c’était lors du 16e de finale de Coupe de France contre les amateurs d’Avranches (victoire 0-6).

L'ASSE prête à le relancer

Sans surprise, l’ex-international U19 tricolore n’a plus été appelé en sélection depuis mars 2025. Sa carrière a clairement pris la mauvaise direction. Mais un coup de fil de son club formateur pourrait bien le relancer. Selon les informations de Livefoot, l’AS Saint-Etienne continue de suivre le parcours de son pur produit. Les dirigeants stéphanois ont même gardé contact avec l’entourage du joueur et envisagent de solliciter un prêt la saison prochaine. Reste à savoir si cette formule conviendra à Strasbourg et à son propriétaire BlueCo. A priori, le Racing a tout intérêt à laisser son flop se refaire une santé dans un environnement qu’il connaît bien.
M. Amougou

M. Amougou

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