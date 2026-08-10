LOSC : Bouaddi force son départ immédiat à Manchester City

Révélation de la saison passée avec Lille et du Mondial avec le Maroc, Ayyoub Bouaddi veut rejoindre Manchester City au plus vite. Olivier Létang va devoir gérer ce gros dossier du mercato.

On s'est vus depuis son retour de la Coupe du monde. Je ne peux pas dire ce que l'on s'est dit. Tout reste possible mais mon avis, c'est qu'il devrait rester une saison de plus avec nous. Ma conviction, c'est qu'il y a de fortes chances pour qu'il reste chez nous. Et il serait très heureux de le faire », affirmait Olivier Létang. Sauf que ce lundi, Fabrizio Romano annonce que le joueur de 18 ans a déjà trouvé un accord avec Manchester City et qu'il souhaite ne pas perdre de temps et rejoindre dès cette année les Cityzens. Il y a trois semaines, évoquant le cas Ayyoub Bouaddi, le président du LOSC avait clairement fait savoir que c'est lui et personne d'autre qui a le pouvoir de décider ce que fera le jeune international marocain cette saison. «», affirmait Olivier Létang. Sauf que ce lundi, Fabrizio Romano annonce que le joueur de 18 ans a déjà trouvé un accord avec Manchester City et qu'il souhaite ne pas perdre de temps et rejoindre dès cette année les Cityzens.

Bouaddi à Manchester City, c'est bouillant

Pour le journaliste italien, tout est très clair. « Ayyoub Bouaddi et son entourage ont désormais conclu un accord sur les termes personnels de son contrat avec Manchester City. Mancheste devrait finaliser l'accord avec Lille comme prochaine étape, déjà bien avancé car la préférence de Bouaddi serait de rejoindre City MAINTENANT plutôt qu'en 2027 », explique Fabrizio Romano. Autrement dit, Olivier Létang ne serait pas loin de dire oui à son homologue du club anglais pour le transfert du milieu international marocain, dont le prix pourrait tourner autour des 100 millions d'euros. Cela serait évidemment un record pour le LOSC, les Dogues ayant souvent frappé très fort sur le mercato en matière de vente. Avant Ayyoub Bouaddi, Lille avait ainsi vendu Victor Osimhen pour 56,5ME en 2020, ou bien Nicolas Pépé cédé à Arsenal pour 80ME en 2019.

Lille et Manchester City vont donc rapidement se mettre à la table des négociations, Olivier Létang ne semblant pas réellement vouloir se lancer dans un bras de fer avec un joueur formé au LOSC et qui n'a jamais été dans l'affrontement avec ses dirigeants. Contre un énorme chèque, le président lillois se remettra plus facilement du départ de son jeune prodige.