Ayyoub Bouaddi a brillé contre le Brésil
Ayyoub Bouaddi donne sa priorité au PSG

LOSC : Bouaddi force son départ immédiat à Manchester City

LOSC10 août , 9:37
parClaude Dautel
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Révélation de la saison passée avec Lille et du Mondial avec le Maroc, Ayyoub Bouaddi veut rejoindre Manchester City au plus vite. Olivier Létang va devoir gérer ce gros dossier du mercato.
Il y a trois semaines, évoquant le cas Ayyoub Bouaddi, le président du LOSC avait clairement fait savoir que c'est lui et personne d'autre qui a le pouvoir de décider ce que fera le jeune international marocain cette saison. « On s'est vus depuis son retour de la Coupe du monde. Je ne peux pas dire ce que l'on s'est dit. Tout reste possible mais mon avis, c'est qu'il devrait rester une saison de plus avec nous. Ma conviction, c'est qu'il y a de fortes chances pour qu'il reste chez nous. Et il serait très heureux de le faire », affirmait Olivier Létang. Sauf que ce lundi, Fabrizio Romano annonce que le joueur de 18 ans a déjà trouvé un accord avec Manchester City et qu'il souhaite ne pas perdre de temps et rejoindre dès cette année les Cityzens.

Bouaddi à Manchester City, c'est bouillant

Pour le journaliste italien, tout est très clair. « Ayyoub Bouaddi et son entourage ont désormais conclu un accord sur les termes personnels de son contrat avec Manchester City. Mancheste devrait finaliser l'accord avec Lille comme prochaine étape, déjà bien avancé car la préférence de Bouaddi serait de rejoindre City MAINTENANT plutôt qu'en 2027 », explique Fabrizio Romano. Autrement dit, Olivier Létang ne serait pas loin de dire oui à son homologue du club anglais pour le transfert du milieu international marocain, dont le prix pourrait tourner autour des 100 millions d'euros. Cela serait évidemment un record pour le LOSC, les Dogues ayant souvent frappé très fort sur le mercato en matière de vente. Avant Ayyoub Bouaddi, Lille avait ainsi vendu Victor Osimhen pour 56,5ME en 2020, ou bien Nicolas Pépé cédé à Arsenal pour 80ME en 2019.
Lille et Manchester City vont donc rapidement se mettre à la table des négociations, Olivier Létang ne semblant pas réellement vouloir se lancer dans un bras de fer avec un joueur formé au LOSC et qui n'a jamais été dans l'affrontement avec ses dirigeants. Contre un énorme chèque, le président lillois se remettra plus facilement du départ de son jeune prodige.

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Je sais bien mais pour gagner on est obligé de jouer avec des offensifs. C’est honteux ce qui s’est passé mardi dernier. C’est peut être des erreurs mais maintenant ils sont là et ont été recruter comme titulaire ou remplaçant alors si les titulaires sont pas là ils doivent jouer

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Allez pitié on en peut plus d'attendre

OL : Sous pression, Paulo Fonseca prend une décision radicale

Ou tout simplement il ne sont pas aussi bon qu'ils ne l'auraient pensé. Pas super optimiste même avec Fofana et Nuamah..... Ca pue la saison de merde...je peux me planter et j'aimerai d'ailleurs, mais ca pue d'avantage la saison galère. 2 blessés de longue date qui reviennent et qui doivent presque tout réapprendre alors qu'on leur demande d'être bon et tout de suite, des joueurs vieillissants pour qui il devient de plus en plus difficile de relancer la machine, des recrues décevante ou pas aussi forte qu'on ne l'aurait pensé, etc...... Moi Duranville pour l'instant je ne lui trouve aucune qualité, Ouedraogo bof, Bidstrup il passe la visite médicale on se demande comment, Openda Ok, c'est pas folichon tout ca....

Détesté par tout le monde, Anthony Lopes trouve ça logique

Pas d’idées sans QI..

OL : Sous pression, Paulo Fonseca prend une décision radicale

Ah bon Duranville et Boudache sont pas prêt après avoir fait toute la prépa et participé à tous les matchs amicaux ? Soit il y a un problème au niveau de sa prépa soit il nous prend pour des jambons pour justifier sa compo degueu

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