ASSE : Trois renforts annoncés d'un seul coup
Cathro

ASSE : Trois renforts annoncés d'un seul coup

ASSE27 juin , 11:30
parClaude Dautel
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L'AS Saint-Etienne ne veut pas se rater la saison prochaine, et en confiant le poste d'entraîneur à Ian Cathro, ils ont envoyé un signal fort. Ce dernier a toute la confiance de Kilmer Sports, et peut même compter sur un staff élargi.
Ce samedi, l'ASSE a en effet officialisé la venue de trois nouveaux membres du staff pour Ian Cathro, dont l'un est une vieille connaissance. En effet, Eliaquim Mangala a décidé de prendre sa retraite de football professionnel et sera l'un des adjoints du technicien écossais des Verts comme cela avait été révélé il y a 48 heures par le site spécialisé Peuple Vert. A noter que Mangala avait évolué sous les ordres de Cathro à Estoril et que les deux hommes se connaissent parfaitement.
« Nommé entraîneur de l’équipe professionnelle masculine de l’AS Saint-Étienne, Ian Cathro rejoint le Forez avec celui qui était son adjoint du côté du Portugal : Bryant Lazaro. L’Américain de 38 ans, passé dans sa carrière par l’Espagne ou encore la Norvège, parle un français courant. C’est également le cas de David Le Moël, lui aussi nommé adjoint, avec une attention particulière portée à l’analyse vidéo. Âgé de 34 ans et précédemment en poste à Estoril aux côtés de Ian Cathro, le natif de Jersey a travaillé pendant quinze ans à Valence, en Espagne. Enfin, ancien international français, passé notamment par l’ASSE (2022) ou encore Estoril où il a joué sous Ian Cathro, Eliaquim Mangala met un terme à sa riche carrière de joueur pour intégrer le staff professionnel de l’ASSE. Il apportera son expérience et sa parfaite connaissance du football de haut niveau à l’effectif stéphanois », précise l'AS Saint-Etienne dans un communiqué.

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totalement impossible

Affaire conclue, Duranville signe à l'OL pour 8,5ME bonus inclus

Ohh quil est beau le petit dijaya et le thevenin tout deux main dans la main ,après vous êtes plutot FN tous les deux vous faites un beau couple

Affaire conclue, Duranville signe à l'OL pour 8,5ME bonus inclus

Tes jaloux de mon Flow car il met des rafales il est pire qu'un tournedos frite quand tu l'écoute il te cale il est dur a l'oreille et bah ouais il fait mal un seul mot de travers et il t'emmène a l'hôpital.. cherche pas marseille tu peux pas test 13011 on est la

Le PSG a très bien vendu Gonçalo Ramos

Très mal acheté justement. En effet 65 et pas 80 comme annoncé dans les négociations. Vendu au delà de la valeur du joueur (30), ce qui fait perdre seulement quelques ME , amortis avec les buts décisifs qu'il aura marqué.

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Perso j'aimerai bien qu'il revienne , qui n'en veut ?

Lol Peut Toucher Un Jackpot Surprise Venu Dangleterre

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