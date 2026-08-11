Son transfert capote, l’OL fonce sur ce top buteur européen

Promis à l'Olympiakos, Petar Stanic n'ira pas en Grèce. Plusieurs clubs français, dont l'OL, foncent sur le joueur serbe qui a terminé meilleur buteur de l'Europa League.

Toujours en quête de bonnes affaires, l’Olympique Lyonnais a bondi sur le dossier Petar Stanic. Selon la presse serbe, le transfert du milieu offensif de Ludogorets à l’Olympiakos a échoué au moment de sa finalisation. Le club grec et la formation bulgare n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur les modalités de règlement de ce transfert à 8 millions d’euros qui était bouclé sur les grandes largeurs, mais a échoué sur les détails financiers.

Le milieu offensif serbe se retrouve désormais sur le marché, après avoir failli rejoindre l’AZ Alkmaar au début de l’été, mais l’offre de 7 ME du club néerlandais n’a pas convaincu Ludogorets. Coventry City avait aussi tenté sa chance, sans réussite un peu plus tard. La formation bulgare est donc exigeante, pour un élément qui a terminé meilleur buteur de l’Europa League la saison dernière avec sept réalisations en 10 matchs.

En France, l’OL est donc sur le coup, mais plusieurs formations de Ligue 1 l’apprécient. Notamment Lorient qui compte passer à l’action dans les prochains jours. L’OM a aussi pris des renseignements, mais pour le moment, Marseille n’est pas dangereux au mercato étant donnés ses problèmes financiers. Monaco et le Paris FC sont aussi cités par Transfer Feed comme destinations possibles.

Petar Stanic, 24 ans, possède encore deux ans de contrat avec le club de Razgrad et une offre à 9 millions d’euros devrait permettre de boucler son transfert. Le tarif est connu, et l’OL pourrait passer à l’action dans les prochains jours, surtout si une nouvelle vente devait donner un peu plus de pouvoir financier à la formation rhodanienne.