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Mudryk à Strasbourg, sa réponse est terrible

RCSA11 août , 11:40
parHadrien Rivayrand
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Mykhaïlo Mudryk a récemment fait son retour à la compétition avec Chelsea. Mais l'Ukrainien pourrait être prêté afin de retrouver du rythme. Et Strasbourg est concerné.
Chelsea a eu la bonne nouvelle de voir Mykhaïlo Mudryk retrouver le chemin de l'entraînement après plusieurs mois de suspension pour dopage. Le talentueux Ukrainien veut désormais aller de l'avant et souhaite s'imposer à Chelsea. Problème, Xabi Alonso ne semble pas encore avoir suffisamment de place pour lui offrir beaucoup de temps de jeu la saison prochaine. Le club londonien cherche donc la meilleure solution pour lui permettre avant tout d'enchaîner les minutes. Sauf surprise, Mudryk pourrait ainsi être prêté dans les prochains jours. Et les destinations ne devraient pas manquer.

Mudryk bientôt en Ligue 1 ? 

D'après les informations de Fabrizio Romano, Chelsea est en effet disposé à prêter Mudryk. Des clubs de Serie A, mais également Strasbourg, sont intéressés par son profil. Problème, l'Ukrainien de 25 ans préférerait rester en Premier League afin de montrer ce dont il est capable. Reste donc à savoir quelle solution sera finalement trouvée. La Ligue 1 ne dirait en tout cas pas non à la possibilité d'accueillir un joueur de ce calibre. Les liens étroits entre Chelsea et Strasbourg pourraient d'ailleurs faciliter un éventuel deal. Les Alsaciens ont encore vu leur effectif évoluer en profondeur cet été. Il faudra désormais que la mayonnaise prenne rapidement, mais nul doute que l'arrivée d'un joueur comme Mudryk serait une excellente nouvelle pour le nouvel entraîneur du club alsacien, Hugo Oliveira.

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Mykhaïlo Mudryk reste un joueur particulièrement talentueux, capable d'apporter sa vitesse, ses qualités de percussion et son explosivité sur le côté gauche. Un profil qui pourrait offrir une nouvelle dimension à l'attaque strasbourgeoise et permettre à l'Ukrainien de relancer sa carrière dans un championnat qui pourrait parfaitement lui convenir pour s'épanouir au plus haut niveau.
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😂 t enfonces des portes grandes ouvertes toi mdr Effectivement, je te confirme que quand le contrat est signé, le transfert est validé, merci pour l info…mais si les signatures sont les seules infos valables, ça veut dire que tout ce que tu nous sors a longueur de journée n a aucune valeur d info 😂 et qu est ce que tu fous donc là sur des articles qui parlent de mercato si seules les signatures comptent, à ce moment là, fermes ta bouche et attend la fermeture du mercato au 1er septembre au lieu de raconter n’importe quoi sur tous les articles

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