PSG : « C’est faux », le dossier Barcola prend une tournure surprenante

PSG : « C’est faux », le dossier Barcola prend une tournure surprenante

PSG11 août , 12:00
parGuillaume Conte
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Malgré l'accord entre Bradley Barcola et Liverpool, aucune offre n'a été effectuée pour aller chercher l'ailier du PSG. Des précisions de taille sont tout de même données.
De retour à l’entrainement avec le PSG, même s’il est malade depuis quelques jours et devrait être ménagé contre Aston Villa en Super Coupe d’Europe, Bradley Barcola est toujours un joueur de la formation parisienne. Les clubs anglais lorgnent clairement sur lui depuis la fin du Mondial, quand il a fait savoir par ses agents qu’il ne prolongerait pas à Paris.
Arsenal aimerait bien réaliser le gros coup en le recrutant, mais le principal favori à sa signature rester Liverpool. C’est le choix du joueur, et un accord a déjà été trouvé pour les contours de son futur contrat. Normalement, à ce stade-là des discussions, le club anglais aurait déjà du faire une offre au PSG pour tâter le terrain. Mais ce n’est toujours pas le cas, et cela peut surprendre.
La situation bizarre qui en débouche est toutefois expliquée par Fabrizio Romano, le gourou des transferts. « Concernant Bradley Barcola, je crois savoir que Liverpool est toujours en pourparlers actifs — des échanges quotidiens — avec le Paris Saint-Germain. Les discussions se poursuivent donc. Sur le plan financier, aucun accord n'a encore été trouvé, il faut donc faire preuve de patience. En revanche, les conditions personnelles ne posent aucun problème, et Liverpool continue de négocier activement avec le Paris Saint-Germain pour Bradley Barcola. Liverpool sait qu'il doit revoir à la hausse sa proposition initiale, car, d'après mes informations, le club n'a pas encore transmis d'offre officielle au Paris Saint-Germain. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Liverpool aurait soumis une offre officielle avant d'informer le PSG qu'il ne disposait pas des fonds nécessaires ; on m'assure que c'est faux », a souligné le journaliste italien, qui estime donc que les Reds cherchent d’abord à trouver un accord avec Paris sur les grandes lignes de ce transfert, avant de faire une offre.
Une méthode inhabituelle mais tout le monde tire dans le même sens dans ce dossier. Luis Enrique ne veut que des joueurs motivés par l’idée de jouer au PSG, et ce n’est plus vraiment le cas de Bradley Barcola. L’ancien lyonnais attend donc sagement que son avenir se décante, et nul doute que la fin approchante du marché des transferts devrait forcer Liverpool à se mouiller avec une première offre sérieuse.

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😂 t enfonces des portes grandes ouvertes toi mdr Effectivement, je te confirme que quand le contrat est signé, le transfert est validé, merci pour l info…mais si les signatures sont les seules infos valables, ça veut dire que tout ce que tu nous sors a longueur de journée n a aucune valeur d info 😂 et qu est ce que tu fous donc là sur des articles qui parlent de mercato si seules les signatures comptent, à ce moment là, fermes ta bouche et attend la fermeture du mercato au 1er septembre au lieu de raconter n’importe quoi sur tous les articles

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