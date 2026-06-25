ASSE : Eliaquim Mangala de retour

ASSE : Eliaquim Mangala de retour

ASSE25 juin , 21:40
parAlexis Rose
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Passé par l’AS Saint-Etienne en 2022, Eliaquim Mangala va faire son grand retour chez les Verts la saison prochaine. Pas en tant que joueur, mais sous le costume d’entraîneur adjoint.
La préparation pour la saison prochaine a enfin commencé du côté de Saint-Etienne. Depuis la nomination de Ian Cathro au poste d’entraîneur, en lieu et place de Philippe Montanier, le club stéphanois est en ordre de marche pour préparer au mieux la prochaine saison de Ligue 2. Après avoir échoué dans sa quête de remontée en L1, à cause d’une défaite en barrages face à Nice, le club du Forez doit encore renforcer son staff pour être parfaitement opérationnel. Pour cela, le nouveau coach Ian Cathro va faire appel à un ancien Vert.

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En effet, selon les informations du site Peuple Vert, Eliaquim Mangala va devenir adjoint du coach écossais. Passé chez les Verts en 2022, l'ancien défenseur central de Manchester City n’a pas laissé une grosse trace en tant que joueur, sachant que Sainté n’avait pas réussi son opération maintien avec lui. Mais c’est en tant que second entraîneur adjoint qu’il espère redorer son image chez les Verts. Libre de tout contrat après avoir récemment quitté le club bolivien d'Oriente Petrolero, Mangala connaît bien Cathro, sachant que ce dernier a été son coach à Estoril au Portugal en 2024-2025. C’est donc en terrain plus ou moins connu que l’ancien international français va débuter sa nouvelle carrière de coach, comme l’explique La Voix des Verts.

Mangala « devrait revenir à l’ASSE en tant qu’entraîneur adjoint »

« Eliaquim Mangala se rapproche de l’ASSE ! Il était dans les petits papiers de Ian Cathro, qui a proposé à l’ancien défenseur international de l'accompagner dans son aventure à Saint-Etienne. Ce jeudi, on apprend que Mangala a résilié son contrat avec son club de Bolivie à six mois de la fin de son bail. Donc ça laisse penser qu’il a accepté la proposition de Ian Cathro. Il devrait revenir à l’ASSE en tant qu’entraîneur adjoint », explique le journaliste stéphanois, qui sait que Mangala va apporter toute son expérience de joueur, alors que Ian Cathro pourra aussi compter sur un autre adjoint, Bryant Lazaro, pour réussir à bien sa mission de faire remonter Saint-Etienne en Ligue 1.
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Derniers commentaires

L'OM jouera désormais au CEPAC Vélodrome

j'avoue^^

Equateur - Allemagne : les compos (22h00 sur M6 et beIN Sports 1)

Encire un arbitrage désolant.

L’OM sanctionné par la DNCG, les joueurs se régalent

A l'avenir, merci de ne pas parler comme un Sergio.

L’OM sanctionné par la DNCG, les joueurs se régalent

haha ca fait parler les mongols parigots et lyonnais c est deja ça. mais que de blabla.

Equateur - Allemagne : les compos (22h00 sur M6 et beIN Sports 1)

Et voilà !... une faute d'un Allemand (pied haut qui touche la tête d'un équatorien) qui se poursuit et qui donne un but pour l'Allemagne. Les magouilles continues !!!! ^^ Bah... on peut imaginer qu'à la fin de La Coupe du Monde... la FIFA va (encore) donner le trophée à l'Argentine pour le jubilé de Messi. MDR

Equateur Allemagne Les Compos 22h00 Sur M6 Et Bein Sports 1

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