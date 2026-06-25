ASSE : Deux arrivées imminentes, les pistes se confirment

ASSE : Deux arrivées imminentes, les pistes se confirment

ASSE25 juin , 9:20
parCorentin Facy
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Il y a un an, l’ASSE avait été très vite pour finaliser ses premières recrues du mercato. Ce n’est pas le cas cet été mais le club forézien travaille pour finaliser au plus vite les signatures d’un défenseur central et d’un attaquant.
Auditionné il y a quelques jours par la DNCG, l’AS Saint-Etienne a passé cet obstacle sans aucune difficulté. Les Verts disposent d’un actionnaire très solide avec Kilmer Sport, ce qui avait d’ailleurs permis au club forézien d’attaquer son mercato en trombe il y a tout juste un an. A la même époque, l’ASSE avait déjà finalisé quatre recrues. Ce n’est pas le cas cet été, avec un mercato bien plus calme. En dehors de l’entraîneur Ian Cathro, personne n’a pour l’instant signé en faveur du récent 3e de Ligue 2.
Cela ne serait tarder selon le site Peuple Vert, qui affirme que la direction stéphanoise s’active pour boucler au plus vite l’arrivée d’un défenseur et d’un attaquant. Deux noms reviennent avec insistance, ceux du défenseur guingampais Sohaib Naïr et de l’attaquant ivoirien Keasse Bah. « Sohaib Naïr apparaît comme une priorité en défense centrale. Keasse Bah figure parmi les profils offensifs étudiés. L'ASSE doit également clarifier l'avenir de certains joueurs convoités. Les situations de Stassin, Davitashvili ou N'Guessan peuvent encore influencer la stratégie estivale » note le média spécialisé.

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Nos confrères ajoutent que la Coupe du monde n’aide pas l’AS Saint-Etienne puisque le mercato est à l’arrêt un peu partout en Europe durant le Mondial, ce qui impacte tout le monde y compris les clubs de Ligue 2. Tout devrait se décanter dans les prochaines semaines mais l’ASSE espère ne pas avoir besoin d’attendre la mi-juillet pour officialiser ses prochains renforts. Car pour le nouvel entraîneur Ian Cathro, l’objectif est évidemment de disposer de la majorité de son futur effectif au plus vite. Sohaib Naïr et Keasse Bah seront peut-être les deux premiers à venir garnir son groupe.
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Derniers commentaires

Ismaël Saibari signe au Bayern, le PSG est abattu

Dommage j'aimais bien le profil. 9 puissant et rapide tout en étant agile et bon dans la finition. Il avait du Suarez je trouve dans son jeu ou du Benzema sur la fin à Madrid mais le côté Playmaker en moins. Dommage qu'il est choisi le Bayern car à ce prix là lui c'était une vraie trouvaille. Grrrr décidément ce mercato je comprend pas... J'espère que Campos et Enrique ont un plan...

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Que devient-il ? quelqu'un l'a vu jouer récemment ? est-il toujours bon ou sur le déclin ? Vu que DD l'a pas sélectionné...

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Quel dommage si c’est vrai.

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pour Genesio et la plus value ;)

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