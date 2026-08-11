Le PSG au grand complet face à Aston Villa

Le PSG au grand complet face à Aston Villa

PSG11 août , 11:26
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google

Le PSG a dévoilé son groupe pour la SuperCoupe d’Europe face à Aston Villa, match qui aura lieu ce mercredi soir. Luis Enrique pourra compter sur un effectif quasiment au complet, même si certains joueurs ne comptent que quelques entrainements dans les jambes.
Articles Recommandés
Tv Psg Aston Villa A Quelle Heure Et Sur Quelle Chaine
PSG

TV : PSG - Aston Villa, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Lom Et Le Losc En Guerre Pour Une Revelation Du Mondial
OM

L'OM et le LOSC en guerre pour une révélation du Mondial

Cathro
ASSE

ASSE : Le mercato s'emballe, 6 départs et 2 renforts actés

Paris Sportifs Lol Sen Sort Contre Prague Cest 96 Euros Pour Vous
Paris Sportifs

Paris Sportifs : L'OL s'en sort contre Prague, c'est 96 euros pour vous

Fil Info

11 août , 11:20
TV : PSG - Aston Villa, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
11 août , 11:00
L'OM et le LOSC en guerre pour une révélation du Mondial
11 août , 10:30
ASSE : Le mercato s'emballe, 6 départs et 2 renforts actés
11 août , 10:06
Paris Sportifs : L'OL s'en sort contre Prague, c'est 96 euros pour vous
11 août , 10:00
PSG : Luis Enrique a une très mauvaise nouvelle pour Mbappé
11 août , 9:40
Carton rouge pour la VAR, les arbitres reprennent le pouvoir
11 août , 9:20
L'OL connait le nom de sa dernière recrue de l'été
11 août , 9:07
TV : OL - Sparta Prague, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
11 août , 9:00
1 minute de jeu, l'OM le met en vente pour 4 ME

Derniers commentaires

PSG : Luis Enrique a une très mauvaise nouvelle pour Mbappé

Mais bien sûr !... et pourquoi pas aussi le donner à Lucas Hernandez. Mdr Ah merde... non... il n'est pas espagnol. ^^

Hojbjerg refuse de partir, McCourt vire quatre joueurs

Parce que vous croyez toujours aux buzziques journalistiques ?

Hojbjerg refuse de partir, McCourt vire quatre joueurs

Oui carrément d'accord

OL : Fonseca s'agace et secoue Louis-Jean

Vous êtes payés par Mc court pour écrire en permanence des articles à charge sur Lyon !!!!

PSG : Luis Enrique a une très mauvaise nouvelle pour Mbappé

C’est là où j’ai du mal, sur le palmarès collectif il a tout gagné, mais intrinsèquement sa saison n’a pas crevé l’écran au contraire de Vitinha.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading