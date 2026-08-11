OM : Genesio annonce deux joueurs intransférables

L'OM sait dire non au mercato. Bruno Genesio a refusé de voir deux de ses plus jeunes joueurs quitter le club devant les besoins urgents de cet été.

« Du jamais vu depuis des décennies ». Non, dans les couloirs de la Commanderie, selon les informations de La Provence, on n’est pas estomaqué uniquement par le mercato sans aucune arrivée à l’approche de la mi-août. Conséquence directe de cette politique forcée par Frank McCourt, c’est la place faite aux jeunes qui pourrait être historique. A l’image de l’équipe qui a terminé le match face à l’Athletic Bilbao ce dimanche, les membres du centre de formation auront leur mot à dire cette saison. Kelyann Bezahaf, Alexi Koum, Tadjidine Mmadi et Keyliane Abdallah ont notamment pu se mettre en évidence.

L'OM refuse des offres de transfert !

Des performances prises en compte par Bruno Genesio, qui a répété ce dimanche soir qu’il n’avait pas vraiment son mot à dire sur le mercato et qu’il subissait les décisions de ses dirigeants. En revanche, le nouvel entraineur a eu son mot à dire pour s’opposer au départ de deux jeunes qui allaient être prêtés pour gagner du temps de jeu ailleurs. A la vue de la situation, « Pep » a mis un stop et a fait savoir que Kelyann Bezahah et Alexi Koum ne devaient pas quitter Marseille, révèle La Provence.

Le premier est un latéral droit déjà décisif à deux reprises pendant la préparation, où il a joué 267 minutes tout de même. Le second revient d’un prêt en Ligue 3 à Valenciennes, et aura sa chance comme doublure d’Emerson à gauche de la défense. L’OM a même reçu des offres pour un prêt et un transfert, mais à la demande de Bruno Genesio, le club phocéen les a toutes repoussées. Il faut donc gratter un peu pour trouver, mais il y a bien des joueurs intrasnférables à l’OM.

Ce n’est pas le cas de tous les jeunes joueurs, puisque Abdallah pourrait par exemple prendre la direction de la D2 espagnole, où il s’est montré en évidence la saison dernière avec Tarragone. Bruno Genesio se veut donc très prudent sur la possibilité de lancer ses jeunes, mais il ne veut pas non plus se priver d’une ressource qui pourrait bien sauver l’OM vu l’effectif actuel. Et d’ici la fin du mercato, même s’il devrait y avoir des recrues, cela ne pourra pas compenser tous les départs.