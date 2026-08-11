Le PSG a plus urgent, la signature de Godts repoussée

Le PSG a plus urgent, la signature de Godts repoussée

PSG11 août , 13:30
parHadrien Rivayrand
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Le PSG doit gérer pas mal de dossiers sur le marché des transferts depuis quelques jours. Le club de la capitale veut notamment mettre la main sur Mika Godts, même si les négociations avec l'Ajax sont complexes.
Le Paris Saint-Germain souhaite renforcer son secteur offensif et a jeté son dévolu, au poste d'ailier, sur Mika Godts. Le prodige belge de l'Ajax est réceptif à l'intérêt parisien et souhaite rejoindre la formation de Luis Enrique. Le club amstellodamois se montre néanmoins dur en affaires et demande plus de 50 millions d'euros pour laisser partir Godts. Le PSG tente actuellement de faire baisser le prix ou, à défaut, de trouver la meilleure formule possible pour boucler le deal. Toutes les parties restent confiantes quant à la possibilité de trouver une solution rapide...

Godts, le PSG n'a pas dit son dernier mot 

Selon les informations de Fabrizio Romano, le Paris Saint-Germain a en effet prévu de reprendre des discussions concrètes avec l'Ajax une fois la Supercoupe d'Europe face à Aston Villa terminée. Le club néerlandais s'attend à recevoir une nouvelle offre parisienne, qui pourrait cette fois le convaincre de laisser partir Mika Godts. L'international belge a déjà dit oui à Paris depuis longtemps et attend désormais que le dossier se débloque pour rejoindre ensuite la capitale française.

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Outre le dossier Godts, le PSG doit également faire le nécessaire pour s'offrir Ferran Torres. Et encore une fois, les champions d'Europe se heurtent à un Barça qui souhaite faire grimper les prix. Là aussi, le Paris Saint-Germain reste confiant quant à la possibilité de recruter l'international espagnol. Tout devrait commencer à se décanter après la rencontre face à Aston Villa. Le groupe parisien est désormais au complet, même si les derniers internationaux arrivés ne devraient pas beaucoup jouer face au club de Birmingham ce mercredi soir en Autriche.
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😂 t enfonces des portes grandes ouvertes toi mdr Effectivement, je te confirme que quand le contrat est signé, le transfert est validé, merci pour l info…mais si les signatures sont les seules infos valables, ça veut dire que tout ce que tu nous sors a longueur de journée n a aucune valeur d info 😂 et qu est ce que tu fous donc là sur des articles qui parlent de mercato si seules les signatures comptent, à ce moment là, fermes ta bouche et attend la fermeture du mercato au 1er septembre au lieu de raconter n’importe quoi sur tous les articles

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