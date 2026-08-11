FC Nantes : Lepenant, le recrutement express de Nice

Terrible nouvelle pour l'OGC Nice avec la grave blessure de Laurent Abergel. Le club azuréen, malgré des moyens limités, rêve de faire signer Johann Lepenant du FC Nantes.

Ecarté lors du premier match de la saison contre le Red Star, Johann Lepenant n’est entré qu’en fin de match contre les Audoniens, lors de la défaite inaugurale des Canaris (0-1). Des choix forts de la part de Michel Der Zakarian, qui n’a visiblement pas l’intention de compter sur des éléments qui sont possiblement sur le départ. Mais le milieu de terrain ne croule pas vraiment sous les offres cet été, malgré des touches du côté de Lorient et de Toulouse.

Toutefois, une porte s’ouvre soudainement pour le milieu de terrain de 23 ans. En effet, l’OGC Nice, qui a pourtant des moyens limités cet été, vient de subir un vrai coup dur avec la blessure de Laurent Abergel. L’ancien du FC Lorient est touché aux ligaments du genou et sera absent plusieurs mois. Une terrible nouvelle pour Olivier Pantaloni, qui misait énormément sur lui pour donner un peu plus de constance aux Aiglons cette saison.

Selon L’Equipe, l’OGC Nice a bien compris qu’il fallait faire venir un nouveau milieu de terrain en urgence, et se tourne donc vers les Canaris. Lepenant, sous contrat jusqu’en 2029, et dont la valeur est de 7 millions d’euros. Gros problème toutefois, le club azuréen a des moyens financiers très limités depuis qu’INEOS ne se soucie plus de son investissement, et a contacté Nantes pour essayer de boucler un prêt. Cela permettrait au joueur de rester en Ligue 1 , mais le FCN n’aurait quasiment aucune retombée financière de cette opération. Et surtout, il récupérerait son milieu de terrain à l’été 2027, sans aucune assurance de faire son retour dans l’élite.

Le quotidien sportif l’affirme en tout cas, les deux clubs discutent même si Waldemar Kita envisage plus un transfert pour Lepenant qu’un prêt à l’heure actuelle.