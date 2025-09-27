Fofana et Lens, Habib Beye n'en peut plus

La chaîne Ligue 1+ a choisi l'affiche Rennes-Lens comme match vedette du dimanche soir. Un match qui sera spécial pour Seko Fofana, qui va croiser la route de son ancienne équipe.

Le Stade Rennais a frappé fort en janvier dernier en déboursant 20 millions d'euros pour faire revenir Seko Fofana d'Arabie Saoudite. Et le moins que l'on puisse dire est que le milieu de terrain de 30 ans n'a pas été à la hauteur des attentes, au point même que certains ont pensé que le club breton n'allait pas insister longtemps avec l'ancien Lensois. Pourtant, depuis le début du championnat, l'international ivoirien a clairement franchi un cap et a retrouvé des qualités. Alors, au moment où Rennes s'apprête à revoir le RC Lens au Roazhon Park, Habib Beye savait qu'il n'échapperait pas à une question sur Seko Fofana et notamment sur le fait que le milieu de terrain était proche d'un retour à son niveau lensois. Une interrogation qui a poussé l'entraîneur rennais à s'agacer légèrement.

Rennes ne veut plus parler du Fofana de Lens

Pour Habib Beye, il est inutile d'évoquer la carrière lensoise de Seko Fofana à tout bout de champ. « Retrouver le Fofana de Lens ? Je ne rentrerai jamais dans ce débat, c’est le Fofana de Rennes, et je suis très content de le retrouver libéré de ses petits problèmes athlétiques de la saison passée, de ces ruptures entre les matches. Là, il n’y en a plus, il s’entraîne parfaitement bien, et c’est ce qui m’intéresse », a fait remarquer l'entraîneur du Stade Rennais. Même s'il n'a finalement passé que trois saisons au RC Lens, avant de s'engager en 2023 pour Al-Nassr moyennant 25 millions d'euros, Seko Fofana a laissé une trace indélébile chez les Sang et Or. Pour le Stade Rennais, il n'est plus vraiment utile de revenir là-dessus, surtout au moment où le milieu de terrain va croiser pour la première fois le chemin de Lens en Ligue 1. Un match que Fofana pourrait en plus jouer avec le brassard de capitaine.