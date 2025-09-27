Fofana et Lens, Habib Beye n'en peut plus

Le monde entier ne connaît meme pas ton pauvre club a un franc symbolique... Par contre ils connaissent le club élu meilleurs club du monde, avec en son sein le Ballon d or, le meilleur entraineur et champion d europe, meme en étant éliminé en finale de CDMC (tout de meme), ils ont marqué les esprits, victoire flagrante face au Real, face convaincante face au Bayern, domination face a l Atletico ... Dire que certains font la fete après une victoire 1/0 avec un tir cadré et 30% de possession, meme Auxerre n a pas osé !!!
Maintien artificiel de l'OL ? Tu te drogues ?
Doue est une blessure du a une faute, pendant 20min il s est plaint hors DD a attendu la mi temps pour le sortir ... Dembele a eu une alerte avec le PSG lors du match contre Toulouse, alerte notifié a l EDF, Deschamps le savait parfaitement il aurait pu le préserver comme l Espagne a préservé Ruiz Et puis quel equipe a refusé de jouer la CDMC ? Elle a rapporte plus de 100M au PSG, quel club Fr aurait refusé ?
Article sur le PSG ,qui traite des blessés, aucunes allusions a l OM, donc qu est que tu ouvres ta boca ?toi qui vient pleurer sur les articles de l OM... Au faite tjrs pas de réponse, ta honte de me répondre que Tapie a acheté ton pauvre club pour un franc symbolique ?
qu'est ce que tu rqcontes linter s'est fait sortir en 8eme et n'a fait que 4 matchs. Paris a fait 7 matchs et a terminé 2 semqines plus tard. Doue, Bembele, Ruis ? Marquinhos, Barcola, tous des blessures musculaires, du a la surcharge
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|13
|7
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|10
|4
|12
|5
|4
|0
|1
|4
|7
|3
|12
|6
|4
|0
|2
|7
|12
|5
|12
|6
|4
|0
|2
|2
|9
|7
|10
|5
|3
|1
|1
|5
|13
|8
|9
|5
|3
|0
|2
|3
|8
|5
|8
|5
|2
|2
|1
|-1
|7
|8
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|7
|9
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|4
|6
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|9
|12
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|6
|9
|5
|5
|1
|2
|2
|-1
|3
|4
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|9
|11
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|6
|8
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|3
|5
|4
|5
|1
|1
|3
|-7
|6
|13
|1
|5
|0
|1
|4
|-8
|5
|13
Loading
Bollaert plongé dans l’obscurité pour Seko Fofana qui signe sa prolongation de contrat dans le rond central, célébré par ses coéquipiers avec des flammes qui jaillissent de partout. Même HBO n’a jamais atteint un tel niveau de mise en scène