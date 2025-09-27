Au bénéfice de sa victoire contre Annecy, Troyes est leader de la Ligue 2, mais l'ASSE reçoit Guingamp et devrait récupérer sa place. Cette saison, les Verts effraient tout le monde en championnat.

L'AS Saint-Etienne est toujours invaincue cette saison, et la manière dont la formation d'Eirik Horneland joue laisse peu de suspense sur le possible retour des Verts en Ligue 1 en fin de championnat. Avec un effectif qui ne ferait pas honte dans l'élite, l'ASSE devrait retrouver rapidement sa place en haut du classement. Et à en croire Clément Grèzes, qui suit la Ligue 2 pour le compte de Beinsports, le meilleur est encore à venir pour les Stéphanois cette saison. Se confiant dans Le Progrès, le journaliste n'a strictement aucun doute sur la suite de la saison de l'ASSE, et encore moins sur le retour direct des Verts en L1. Pourtant, selon lui, l'équipe d'Horneland a encore une grosse marge de progression, et c'est ce qui est inquiétant pour les rivaux de Sainté.

L'AS Saint-Etienne va marcher sur la Ligue 2

Clément Grèzes est déjà convaincu que l'AS Saint-Etienne va faire une énorme saison alors que l'on atteint seulement la huitième journée de Ligue 2. « Ce n’est pas encore parfait et c’est précisément ce qui est effrayant pour le reste des équipes de Ligue 2. Contre Amiens et contre Reims, on voit qu’il y a encore des choses à travailler. Mais tu te dis que le jour où ils auront à peu près vu les différentes manières de les jouer et les différentes formules qui leur sont proposées par les adversaires, ils seront sans doute un ton au-dessus encore de ce qu’ils sont. Or, en étant encore en rodage, ils sont à dix-sept points », fait remarquer le journaliste de Beinsports, qui pense que l'ASSE peut battre le record de Reims en Ligue 2. En 2017-2018, les Champenois avaient fini la saison avec 88 points et six défaites. Voilà ce que les Verts doivent viser, même si du côté de Kilmer Sports Venture, on se contentera d'une montée en Ligue 1.