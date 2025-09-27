L'ASSE dément le départ de Pierre Ekwah

Vendredi, l'entourage de Pierre Ekwah a fait savoir que ce dernier quittait l'AS Saint-Etienne après une rupture de contrat. Mais les Verts ont riposté et démentent un départ du joueur.

S'appuyant sur l'arrêt Lassana Diarra, Pierre Ekwah a décidé avec ses avocats que son contrat avec l'ASSE était terminé depuis le 1er septembre. Cependant, à Saint-Etienne, et même si le joueur est déjà annoncé proche de clubs italiens, belges et anglais, on ne voit pas du tout les choses de la même manière. Pour les Verts, Pierre Ekwah est toujours son contrat après la décision prise par Saint-Etienne de lever son option d'achat à Sunderland l'été dernier. Et l'ASSE a donné sa version des faits dans un communiqué. Une communication qui est opposée à celle du joueur.

L'ASSE bloque Ekwah

« L’AS Saint-Étienne dément les informations parues ce jour. Pierre Ekwah est lié contractuellement au club jusqu’en 2029. Conformément au droit du travail et aux règlements sportifs applicables, l’ASSE n’a pas vocation à commenter plus avant un dossier individuel. Le club poursuit ses échanges avec le joueur et ses représentants dans un esprit de responsabilité et de respect des règles », indique l'AS Saint-Etienne, qui se lance dans une longue bataille juridique où les deux parties ont beaucoup à perdre.