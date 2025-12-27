ASSE : Bardeli, c'est validé à 100%

L’ASSE espère toujours boucler l’arrivée d’Enzo Bardeli, que ce soit lors du mercato hivernal ou l’été prochain. Le milieu offensif de Dunkerque a le profil idéal pour combler un manque évident dans l’effectif stéphanois.

Depuis cet été, le club stéphanois fait le forcing pour obtenir la signature d’Enzo Bardeli et pourrait de nouveau tenter sa chance au mois de janvier avec une offre aux alentours de 5 millions d’euros. Les Verts seraient bien inspirés de vite boucler cette signature selon Laurent Batlles. L’ancien entraîneur de l’ASSE a estimé dans une interview accordée au site En Vert et Contre Tous que le joueur de Dunkerque était le renfort idéal pour l’équipe d’Eirik Horneland et que ce transfert devait être la grosse priorité de l’hiver pour Kilmer Sport.

Bardeli est le joueur qui manque à l'ASSE

« Il leur faudrait aussi peut-être quelqu’un capable de faire plus de différences au milieu de terrain parce qu’aujourd’hui, le seul qui marque des buts au milieu quasiment, c’est Flo’ (Tardieu), sur coups de pied arrêtés essentiellement. Par exemple, aujourd’hui, ce que fait Bardeli à Dunkerque, c’est exactement ce qu’il manque, quelqu’un qui sait finir les actions au milieu » estime Laurent Batlles, qui valide cette piste à 100% et qui espère que l’AS Saint-Etienne fera le nécessaire pour convaincre Enzo Bardeli mais également Dunkerque d’accepter un potentiel transfert au mois de janvier. Le club nordiste espère toujours prolonger son joueur mais pourrait être tenté d’accepter une belle offre au mois de janvier pour ne pas risquer un départ de Bardeli pour zéro euro en juin prochain.