Rennes cible 7 joueurs de Ligue 1 !

Rennes27 déc. , 9:30
parCorentin Facy
Après avoir boulversé son effectif l’été dernier, le Stade Rennais pourrait apporter de nouvelles modifications cet hiver. Le club breton est notamment à l’affût dans plusieurs dossiers qui concernent des joueurs de Ligue 1.
L’été dernier, le Stade Rennais a considérablement modifié son effectif. Les joueurs recrutés par l’ancien directeur sportif Frederic Massara sont tous partis ou presque et pour compenser ces départs, Rennes a essentiellement misé sur des joueurs ayant une bonne expérience de la Ligue 1 (Rongier, Merlin, Embolo, Lepaul, Frankowski). Une stratégie payante pour le moment puisque le club breton est remonté à la 6e place du classement grâce à une folle série en novembre et décembre.
Cet hiver, le Stade Rennais ne s’interdit pas de miser sur un ou deux renforts pour compléter son effectif et compenser certains manques. Le site But fait d’ailleurs un point sur l’ensemble des pistes étudiées par le club breton. Au total, ce n’est pas moins de sept joueurs évoluant en Ligue 1 qui suscitent un vif intérêt de la part du pensionnaire du Roazhon Park.

Rennes multiplie les cibles en Ligue 1

En effet, le média indique que Rennes est très intéressé par Louis Leroux (Nantes), Kévin Danois (Auxerre), Arthur Avom (Lorient), Illan Kebbal (Paris FC), Himad Abdelli (Angers), Sidiki Chérif (Angers) et Yann Ghobo (Toulouse). Des pistes séduisantes pour les supporters rennais, qui apprécient sans doute de voir leur direction se pencher sur des éléments qui ont déjà fait leurs preuves en Ligue 1 et qui disposent tous d’un fort potentiel. A ces sept pistes du championnat de France, on peut ajouter celle menant à Lucas Stassin.

Et pour cause, le média affirme que l’attaquant belge de l’AS Saint-Etienne, actuel deuxième de Ligue 2, est toujours suivi par les dirigeants du Stade Rennais. Evidemment, il ne sera pas question pour l’actuel 6e de Ligue 1 de tout chambouler cet hiver et de multiplier les recrues. Mais il ne serait pas étonnant du tout de voir Rennes se pencher sur certains de ces joueurs l’été prochain pour continuer de renforcer et de renouveler son effectif. D’ici là, tout dépendra aussi d’une éventuelle qualification en coupe d’Europe pour la saison prochaine, un objectif clairement assumé par Habib Beye.
Loading