ICONSPORT_274476_0169

PSG : Barcola à Liverpool, un élément crucial révélé

PSG27 déc. , 10:00
parCorentin Facy
0
Ces derniers jours, les rumeurs se font de plus en plus nombreuses et bruyantes en Angleterre au sujet de l’intérêt de Liverpool pour Bradley Barcola. Un transfert qui n’a en tout cas aucune chance de voir le jour cet hiver.
En pleine négociation avec le Paris Saint-Germain pour une prolongation de contrat au-delà de 2028, Bradley Barcola n’a toujours pas trouvé de terrain d’entente avec le club de la capitale. Il faut dire que l’international français, au-delà de discuter de ses conditions financières, espère que son statut va changer sur le plan sportif. Le joueur formé à l’OL le sait, il n’est pas un titulaire indiscutable aux yeux de Luis Enrique quand Dembélé, Doué et Kvaratskhelia sont disponibles.
Un élément crucial qui pourrait pousser l’ailier gauche de l’équipe de France vers le départ. D’autant que les courtisans ne manquent pas pour accueillir Bradley Barcola, notamment ciblé par Barcelone, le Bayern Munich et surtout Liverpool. Ces derniers jours, l’intérêt des Reds pour Barcola a été massivement relayé Outre-Manche. Spécialistes de l’actualité de Liverpool pour The Athletic, Gregg Evans et James Pearce ont toutefois apporté un élément déterminant sur un potentiel deal entre le PSG et le club de la Mersey en affirmant que Liverpool n’avait pas prévu de recruter le moindre joueur lors du mercato hivernal.

Barcola à Liverpool, rien à signaler cet hiver

Aucune offre du pensionnaire d’Anfield pour Bradley Barcola ne devrait donc arriver sur la table des dirigeants parisiens en ce mois de janvier. Cela tombe bien, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi n’avaient sans doute pas du tout l’intention de négocier un possible départ de leur joueur en cours de saison. L’été prochain en revanche, il n’est pas dit que Liverpool passera son tour.

Lire aussi

PSG : Barcola bouillant pour signer à Liverpool à une conditionPSG : Barcola bouillant pour signer à Liverpool à une condition
PSG : Bradley Barcola, c'est déjà le feuPSG : Bradley Barcola, c'est déjà le feu
Au contraire, le média affirme que, comme l’été dernier, le champion d’Angleterre en titre pourrait de nouveau investir massivement sur le marché des transferts pour renforcer son effectif. Autrement dit, une offre XXL des Reds pour Bradley Barcola en juin prochain n’est pas impossible. Et si le joueur formé à l’OL n’a pas prolongé au PSG d’ici là, il est fort probable que le club parisien soit attentif à la proposition anglaise. Le feuilleton ne fait que démarrer et nul doute qu’Outre-Manche, les informations tomberont au compte goute pour savoir si un avenir commun pourrait voir le jour entre Liverpool et Bradley Barcola.
0
Articles Recommandés
commentaire
Info

Foot01 change, comment récupérer son compte de commentaires Disqus

ICONSPORT_279315_0159
Rennes

Rennes cible 7 joueurs de Ligue 1 !

ICONSPORT_280505_0207
ASSE

ASSE : Bardeli, c'est validé à 100%

Fil Info

27 déc. , 11:00
Foot01 change, comment récupérer son compte de commentaires Disqus
27 déc. , 9:30
Rennes cible 7 joueurs de Ligue 1 !
27 déc. , 9:00
ASSE : Bardeli, c'est validé à 100%
27 déc. , 8:40
OL : Un autre coup de folie à 11ME se confirme
27 déc. , 8:20
Manu Koné au PSG, réunion décisive à Paris
27 déc. , 8:00
OM : 15 ME, l'offre de Longoria déchirée au Brésil
27 déc. , 7:00
Programme TV complet et résultats de la CAN 2025
26 déc. , 23:30
Transfert à 20 ME, Liverpool fait rire le PSG

Derniers commentaires

OM : Retour inattendu, Payet a surpris Marseille

Quelle belle initiative que de pisser sur sa maîtresse avocate pendant que Madame couche les enfants.

OM : 15 ME, l'offre de Longoria déchirée au Brésil

Je pensais la même te concernant... Vu tes crises de rage suite a l'intercontinentale

OM : 15 ME, l'offre de Longoria déchirée au Brésil

nous qui pensons que tu n avais pas passé Noel..... deçus

OM : 15 ME, l'offre de Longoria déchirée au Brésil

Tu crois que l'OM va penser à te recruter ?

Arnaqué par le PSG, MU se venge sur l'OM et l'OL

Longoria est aussi très performant dans le recrutement de joueurs sur côtés. Y'a match.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading