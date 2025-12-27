PSG : Barcola à Liverpool, un élément crucial révélé

Ces derniers jours, les rumeurs se font de plus en plus nombreuses et bruyantes en Angleterre au sujet de l’intérêt de Liverpool pour Bradley Barcola. Un transfert qui n’a en tout cas aucune chance de voir le jour cet hiver.

En pleine négociation avec le Paris Saint-Germain pour une prolongation de contrat au-delà de 2028, Bradley Barcola n’a toujours pas trouvé de terrain d’entente avec le club de la capitale . Il faut dire que l’international français, au-delà de discuter de ses conditions financières, espère que son statut va changer sur le plan sportif. Le joueur formé à l’OL le sait, il n’est pas un titulaire indiscutable aux yeux de Luis Enrique quand Dembélé, Doué et Kvaratskhelia sont disponibles.

Un élément crucial qui pourrait pousser l’ailier gauche de l’équipe de France vers le départ. D’autant que les courtisans ne manquent pas pour accueillir Bradley Barcola, notamment ciblé par Barcelone, le Bayern Munich et surtout Liverpool. Ces derniers jours, l’intérêt des Reds pour Barcola a été massivement relayé Outre-Manche. Spécialistes de l’actualité de Liverpool pour The Athletic, Gregg Evans et James Pearce ont toutefois apporté un élément déterminant sur un potentiel deal entre le PSG et le club de la Mersey en affirmant que Liverpool n’avait pas prévu de recruter le moindre joueur lors du mercato hivernal.

Barcola à Liverpool, rien à signaler cet hiver

Aucune offre du pensionnaire d’Anfield pour Bradley Barcola ne devrait donc arriver sur la table des dirigeants parisiens en ce mois de janvier. Cela tombe bien, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi n’avaient sans doute pas du tout l’intention de négocier un possible départ de leur joueur en cours de saison. L’été prochain en revanche, il n’est pas dit que Liverpool passera son tour.

Au contraire, le média affirme que, comme l’été dernier, le champion d’Angleterre en titre pourrait de nouveau investir massivement sur le marché des transferts pour renforcer son effectif. Autrement dit, une offre XXL des Reds pour Bradley Barcola en juin prochain n’est pas impossible. Et si le joueur formé à l’OL n’a pas prolongé au PSG d’ici là, il est fort probable que le club parisien soit attentif à la proposition anglaise. Le feuilleton ne fait que démarrer et nul doute qu’Outre-Manche, les informations tomberont au compte goute pour savoir si un avenir commun pourrait voir le jour entre Liverpool et Bradley Barcola.