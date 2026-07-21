28 euros le match amical à la TV, les fans des Verts en larmes

28 euros le match amical à la TV, les fans des Verts en larmes

ASSE21 juil. , 18:30
parGuillaume Conte
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Pas le choix pour les fans des Verts qui veulent suivre le match amical de mercredi contre les Glasgow Rangers, il faut payer très cher pour le voir en direct.
L’AS Saint-Etienne l’a souvent vérifié lors des matchs de pré-saison, ses tournées estivales lui permettent de confirmer son énorme popularité en France. A l’étranger, c’est tout de même un peu moins vrai sachant que la légende des Verts est principalement pour les nostalgiques dans l’hexagone. Mais avec sa direction canadienne désormais et son président sud-africain, l’ASSE s’internationalise et cela se voit dans les adversaires de la préparation de la saison 2026-2027.

Les Rangers sans pitié avec les supporters des Verts

Des équipes suisses, une formation italienne, et un match contre les Glasgow Rangers sont au programme. Ce mercredi ce sera donc le club écossais au programme pour une belle affiche qui permettra de tester les Verts à trois semaines de la reprise. Les matchs précédents de l’ASSE étaient disponibles sur Youtube gratuitement, pour le grand bonheur de ses supporters.
Ce ne sera pas le cas, confirme EVECT. Les Rangers ont tenu à garder les droits TV de cette rencontre, et aucun média français ne les a achetés. Le seul moyen de regarder ce match sera de s’abonner à Rangers TV, plate-forme disponible pour un abonnement mensuel de 28 euros. Il y a bien un abonnement à 8 euros, mais il ne comprend pas la retransmission des matchs en direct. Une sacrée dépense pour un seul match de préparation, car il n’y a pas d’achat possible du match à l’unité.
Une mauvaise nouvelle pour ceux qui veulent voir où en est l’équipe de Ian Cathro au coeur de sa préparation, et qui n’ont pas forcément envie de mettre une telle somme sur un match de préparation. Surtout que, pour la petite histoire, les places à Ibrox Park pour ce match sont en vente à 23 euros, ce qui n’est déjà pas rien pour une rencontre amicale. Même si la popularité du club de Glasgow rend ce tarif largement possible, que ce soit pour aller au stade ou suivre le match à la télévision.
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