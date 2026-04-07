ASSE : Sept départs actés, le mercato est lancé

Le mercato estival de l’AS Saint-Etienne sera forcément conditionné par la montée ou non en Ligue 1 à la fin de la saison. Mais qu’importe le résultat final des Verts, certains départs sont déjà actés.

Deuxième de Ligue 2 l’ASSE voit Le Mans revenir comme une fusée dans son rétroviseur. La montée directe en Ligue 1 n’est pas encore assurée pour les Verts, qui ne comptent plus qu’un point d’avance sur le troisième. La fin de saison sera haletante et pleine d’incertitudes, ce qui n’empêche pas toutefois la direction stéphanoise de préparer activement son mercato. Comme indiqué il y a quelques jours par le directeur sportif Loïc Perrin, l’ASSE prépare son recrutement en envisageant les deux scénarios, celui d’une montée ou celui d’une seconde saison en Ligue 2.

En revanche, certains départs sont quasiment actés et cela peu importe le classement final de l’équipe de Philippe Montanier comme le souligne le site Peuple Vert. Le média explique par exemple que les joueurs en fin de contrat sont presque certains de partir. Cela concerne Florian Tardieu, Dennis Appiah et Brice Maubleu, pour qui « la probabilité d’un départ est forte ». Ils ne sont pas les seuls sur le départ. Prêté avec option d’achat par Hambourg cet été, Aboubaka Soumahoro n'a pas joué une seule minute avec l’ASSE.

Annan et Ferreira déjà poussés vers la sortie

Il est déjà acté qu’il ne sera plus Stéphanois la saison prochaine. Deux autres recrues pourraient faire leurs valises, et c’est plus surprenant : Ebenezer Annan et Joao Ferreira. Le latéral gauche ghanéen et le défenseur droit portugais sont arrivés l’été dernier comme de potentiels titulaires et ils ont cruellement déçu. Ils seront vendus par l’AS Saint-Etienne en cas de belle offre dans les semaines et les mois à venir. Enfin, un départ est également très probable en ce qui concerne le jeune espoir stéphanois Djylian N’Guessan.

Dans un monde idéal, la direction stéphanoise préfèrerait le conserver. Mais son contrat arrive à expiration dans un an et pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé pour une prolongation. « Un départ dès cet été semble aujourd’hui l’issue la plus probable » explique le média spécialisé. Sept départs presque validés qui lancent d’une certaine façon le mercato de l’ASSE. Pour le reste, il faudra savoir dans quelle division évolueront les hommes de Philippe Montanier afin de connaître les ambitions et les moyens stéphanois au mercato.