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L2 : Le Mans humilie Pau et fait trembler l'ASSE

Ligue 206 avr. , 22:38
parClaude Dautel
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En battant Pau (4-0) ce lundi soir au Stade Marie-Marvingt, le club du Mans confirme qu'il est bien en course pour la Ligue 1. Les Sarthois ne sont plus qu'à un point des Verts et enchaînent les victoires.
Si Troyes peut encore respirer tranquillement en tête du championnat de Ligue 2, le triomphe de l'équipe du Mans contre Pau (2-0) en clôture de la 29e journée de championnat met un vrai coup de pression sur l'AS Saint-Étienne. En arrachant le nul à Nancy, les Verts ont ouvert la porte à un retour des Manceaux, et ces derniers n'ont pas raté cette occasion en s'imposant à domicile contre Pau. Fort de succès, la formation de Patrick Videira revient à une longueur des Verts et compte cinq points d'avance sur le Red Star. Lors de la prochaine journée de Ligue 2, tandis que l'ASSE recevra Dunkerque, Le Mans ira à Boulogne pour essayer d'enchaîner une cinquième victoire consécutive.

Ligue 2

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Troyes
58291775513021
2
Saint-Étienne
54291667513021
3
Le Mans
532914114452916
4
Reims
472912116412615
5
Red Star
4528129732275
Tout afficher
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Ça faisait longtemps ! Mdr Ooooohhhhh.... l'OL va en Ligue2.... Ooooooohhhh ! Mdr Foot01 et les autres vont recommencer leurs délires. Bande de truffes ! ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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