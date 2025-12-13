ICONSPORT_279864_0082

L2 : L'ASSE se rate contre le dernier

Ligue 213 déc. , 21:58
parMehdi Lunay
17e journée de Ligue 2 :
Stade Geoffroy-Guichard
ASSE-Bastia 2-2
Buts : Davitashvili (24e, 81e) pour l’ASSE ; Sebas (19e), Tomi (34e) pour Bastia
Encore raté pour les Verts ! Avec un succès ce samedi, l'AS Saint-Etienne pouvait rejoindre l'ESTAC en tête avant Boulogne-Troyes lundi. Les trois points étaient accessibles face à la lanterne rouge bastiaise. Cependant, l'ASSE commettait trop d'erreurs défensives malgré une nette domination dans le jeu. Mené 1-2 à la pause, le club stéphanois revenait grâce à Davitashvili auteur d'un doublé. Saint-Etienne obtenait même un penalty pour la gagne mais Tardieu échouait à le transformer (87e). Avec ce nul, l'ASSE est 2e (30 points), Bastia reste dernier avec 8 points.

Ligue 2

13 décembre 2025 à 20:00
Saint-Étienne
Davitashvili24'Davitashvili81'
2
2
Match terminé
Bastia
Sebas19'Tomi34'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
F. Bohnert
BastiaBastia
Remplacement
89
ENTRE
I. Karamoko
BastiaBastia
SORT
M. Petrignani
BastiaBastia
Remplacement
88
ENTRE
C. Onana Etoga
BastiaBastia
SORT
F. Tomi
BastiaBastia
Remplacement
88
ENTRE
F. Bohnert
BastiaBastia
SORT
C. Vincent
BastiaBastia
0
Loading