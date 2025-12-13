L2 : L'ASSE se rate contre le dernier

17e journée de Ligue 2 :

Stade Geoffroy-Guichard

Buts : Davitashvili (24e, 81e) pour l’ASSE ; Sebas (19e), Tomi (34e) pour Bastia

Encore raté pour les Verts ! Avec un succès ce samedi, l'AS Saint-Etienne pouvait rejoindre l'ESTAC en tête avant Boulogne-Troyes lundi. Les trois points étaient accessibles face à la lanterne rouge bastiaise. Cependant, l'ASSE commettait trop d'erreurs défensives malgré une nette domination dans le jeu. Mené 1-2 à la pause, le club stéphanois revenait grâce à Davitashvili auteur d'un doublé. Saint-Etienne obtenait même un penalty pour la gagne mais Tardieu échouait à le transformer (87e). Avec ce nul, l'ASSE est 2e (30 points), Bastia reste dernier avec 8 points.