L’ASSE met la pression sur Rudi Garcia

Régulièrement convoqué avec les Espoirs belges, Lucas Stassin ne parvient pas à franchir le cap décisif. L’attaquant de l’AS Saint-Etienne espère enfin convaincre le sélectionneur des A Rudi Garcia et croiser son coéquipier néo-zélandais Ben Old lors de la phase de groupes du Mondial 2026.

Ça aurait été extraordinaire de pouvoir affronter la France, une partie de moi veut jouer les meilleures équipes de la compétition mais on est heureux d’éviter cette grande équipe, a réagi l’ailier néo-zélandais la semaine dernière. A la place, il y aura la Belgique. » Six mois avant le début de la compétition, la Coupe du monde 2026 suscite déjà pas mal d’excitation. Le tournoi agite notamment le vestiaire de l’AS Saint-Etienne où Ben Old se réjouit à l’idée de le disputer avec la Nouvelle-Zélande. D’autant que sa sélection a hérité d’un gros morceau au tirage au sort de la phase de groupes. «, a réagi l’ailier néo-zélandais la semaine dernière.

Stassin attendu au Mondial

Ben Old pourrait donc croiser son coéquipier belge Lucas Stassin. « Il m’a envoyé un message tout de suite après le tirage au sort, on était très contents, a raconté Ben Old. Il a intérêt à faire partie de cette équipe en juin, ça serait génial de pouvoir jouer l’un contre l’autre. » Encore faudrait-il que Lucas Stassin gagne enfin les faveurs de Rudi Garcia. Jusqu’ici, l’attaquant de l’AS Saint-Etienne n’a jamais été convoqué. Ses trêves internationales concernent uniquement les Espoirs belges.

Le sélectionneur des Diables Rouges privilégie notamment l’ancien Marseillais Michy Batshuayi qui n’a pourtant débuté qu’un seul match cette saison avec l’Eintracht Francfort. « Le seul qui peut se rapprocher de ce rôle de buteur de surface et de chasseur de but, c'est Michy, expliquait le Français en octobre dernier. C'est pour ça que c'est lui qui a été choisi même s'il n'a pas beaucoup de temps de jeu à Francfort. » Hormis son profil, Lucas Stassin paye sans doute son statut de joueur de Ligue 2. Un transfert cet hiver pourrait bien augmenter sa visibilité aux yeux de Rudi Garcia d’ici le Mondial.