Rudi Garcia

L’ASSE met la pression sur Rudi Garcia

ASSE15 déc. , 14:30
parEric Bethsy
0
Régulièrement convoqué avec les Espoirs belges, Lucas Stassin ne parvient pas à franchir le cap décisif. L’attaquant de l’AS Saint-Etienne espère enfin convaincre le sélectionneur des A Rudi Garcia et croiser son coéquipier néo-zélandais Ben Old lors de la phase de groupes du Mondial 2026.
Six mois avant le début de la compétition, la Coupe du monde 2026 suscite déjà pas mal d’excitation. Le tournoi agite notamment le vestiaire de l’AS Saint-Etienne où Ben Old se réjouit à l’idée de le disputer avec la Nouvelle-Zélande. D’autant que sa sélection a hérité d’un gros morceau au tirage au sort de la phase de groupes. « Ça aurait été extraordinaire de pouvoir affronter la France, une partie de moi veut jouer les meilleures équipes de la compétition mais on est heureux d’éviter cette grande équipe, a réagi l’ailier néo-zélandais la semaine dernière. A la place, il y aura la Belgique. »

Stassin attendu au Mondial

Ben Old pourrait donc croiser son coéquipier belge Lucas Stassin. « Il m’a envoyé un message tout de suite après le tirage au sort, on était très contents, a raconté Ben Old. Il a intérêt à faire partie de cette équipe en juin, ça serait génial de pouvoir jouer l’un contre l’autre. » Encore faudrait-il que Lucas Stassin gagne enfin les faveurs de Rudi Garcia. Jusqu’ici, l’attaquant de l’AS Saint-Etienne n’a jamais été convoqué. Ses trêves internationales concernent uniquement les Espoirs belges.
Le sélectionneur des Diables Rouges privilégie notamment l’ancien Marseillais Michy Batshuayi qui n’a pourtant débuté qu’un seul match cette saison avec l’Eintracht Francfort. « Le seul qui peut se rapprocher de ce rôle de buteur de surface et de chasseur de but, c'est Michy, expliquait le Français en octobre dernier. C'est pour ça que c'est lui qui a été choisi même s'il n'a pas beaucoup de temps de jeu à Francfort. » Hormis son profil, Lucas Stassin paye sans doute son statut de joueur de Ligue 2. Un transfert cet hiver pourrait bien augmenter sa visibilité aux yeux de Rudi Garcia d’ici le Mondial.
L. Stassin

L. Stassin

BelgiumBelgique Âge 21 Attaquant

Ligue 2

Matchs14
Buts4
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272084_0309
PSG

The Best au Qatar, Grand Chelem annoncé pour Dembélé et le PSG

ICONSPORT_277974_0171
OL

OL : Lyon pleure ces deux terribles départs

ICONSPORT_279966_0257
Ligue 1

OM-Monaco : But refusé, Marseille applaudit Letexier

Fil Info

15 déc. , 16:00
The Best au Qatar, Grand Chelem annoncé pour Dembélé et le PSG
15 déc. , 15:30
OL : Lyon pleure ces deux terribles départs
15 déc. , 15:00
OM-Monaco : But refusé, Marseille applaudit Letexier
15 déc. , 14:00
L'OL dément fermement pour Endrick
15 déc. , 13:40
Mercato : Nantes tente un gros coup pour se sauver
15 déc. , 13:20
OL : Pierre Ménès hallucine devant Lyon
15 déc. , 13:00
Antoine Griezmann à l'OM, c'est décidé
15 déc. , 12:40
« Tolisso et Morton sont carbonisés » : L’OL a fait des miracles

Derniers commentaires

L'OL dément fermement pour Endrick

29 janvier ou 29 décembre😂

OM-Monaco : But refusé, Marseille applaudit Letexier

Je ne suis pas Marseillais, mais la constatation est assez flagrante qui conteste systématiquement les lqt hs de l'OM ? Les Parisiens et Lyonnais, du moins certains, et toujours les mêmes, vous devez avoir un sérieux souci🤷 il n'y a pas les mêmes remontées, lorsque l'inverse est avérée. Bref, chaque Week-end, il y a des problèmes d'arbitrage, que ce d out en France ou en Espagne, c'est impressionnant.

« Monaco s'est juste fait voler contre l'OM », Grégory Schneider accuse

Sale crevure de rico de merde c'est toi la connasse

OM-Monaco : But refusé, Marseille applaudit Letexier

pique pique les nieuxnieux

OM-Monaco : But refusé, Marseille applaudit Letexier

Mais surement, il n'y a que Gilbert Montagné et les pleureuses du PSG et de l'OL qui n'ont pas vu ca !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading