OM : Abdelli attendu à Marseille

L’OM devrait se montrer assez actif cet hiver sur le marché des transferts. Les Phocéens pourraient notamment réaliser une belle opération au milieu de terrain.

Encore en lice dans toutes les compétitions, l’ OM souhaite renforcer son effectif. Roberto De Zerbi ne serait pas opposé à l’arrivée de nouveaux éléments, en particulier dans l’entrejeu. Les dirigeants marseillais devront toutefois dénicher la perle rare sans mettre en danger l’équilibre financier du club. Du côté des supporters et observateurs de l’OM, un nom revient avec insistance : Himad Abdelli. L’international algérien impressionne sous les couleurs d’Angers et arrivera en fin de contrat en juin prochain. Il pourrait ainsi représenter une très belle opportunité dès cet hiver pour les pensionnaires du Stade Vélodrome.

Abdelli invité à rejoindre l'OM

Lors d'un passage sur le plateau du Football Club de Marseille, Massimo Stern a en tout cas validé la venue de Himad Abdelli à Marseille : « Un garçon comme ça peut être là dans la gestion des temps forts et des temps faibles. Il faut garder la balle, temporiser. Il a une allure formidable, des gestes de classe… Il a quelque chose ». Même son de cloche pour Willian Tertrin, journaliste pour But Football Club : « C’est un joueur que je vois parfaitement dans le système de De Zerbi. Je ne dis pas que ça marchera à coup sûr, mais ça me donne l’eau à la bouche ».

Himad Abdelli, qui n'a pas été retenu par l'Algérie pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations, veut continuer sa progression au plus haut niveau. Outre l'Olympique de Marseille, le FC Séville s'intéresse également à son profil. Les Phocéens devront faire vite s'ils veulent boucler la venue d'un joueur qui ne manque pas de talent à revendre. Il a en tout cas déjà la cote dans la cité phocéenne, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde.