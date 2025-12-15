Paris Sportifs : Le PSG champion du monde, le bon plan à 155 euros

Ca miaule, aboie, caquette, moufte et hurle de partout, aprés je comprends, les rageux anti-OM sont tellement habitué à ce qu'on nous la mette, que quand c'est dans le sens contraire, ca reste en travers de la gorge. L'OM gueule à juste titre = on est des pleureuses, et quand c'est les autres :" ils ont raisons, ils se sont fait volé". A géométrie variable. 😂 Parcontre le placage digne de Sébastien Chabal de Vanderson sur Paixao, ou la main de Kehrer, là parcontre on te trouve des justifications comme quoi, ca se sanctionne pas d'un rouge et d'un penalty alors que tout le monde sait qu'il y a eu compensation... L'hypocrisie à son paroxysme, j'adore ! 😍🥰
Personne n'est venu cet été pour lui pour ce tarif aprés sa bonne saison et tu penses qu'ils vont venir lâcher 35 patates lors du mercato hivernal alors que le mec est abonné à l'infirmerie et que son début de saison n'est pas incroyable ?
go mettre la maison alors si foot 01 le dit
en tout cas bizarrement ceux qui insultaient niakaté de tout les noms il y a 1an ne sont plus de sortis curieux....
Après transfermark ne veut rien dire, comme pour greewood il est évalué à 40 M mais en réalité il vaut 100 M
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
Loading