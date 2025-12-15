ICONSPORT_279851_0269

Paris Sportifs : Le PSG champion du monde, le bon plan à 155 euros

Paris Sportifs15 déc. , 23:25
parredaction
1
Défait en finale de la Coupe du monde des clubs, le PSG peut tout de même récupérer le titre de champion du monde.
La FIFA l’a dit clairement, c’est la Coupe Intercontinentale qui offre le titre prestigieux de champion du monde des clubs. Une occasion en or pour le PSG pour le match prévu ce mercredi 17 décembre à Doha, à 18h00. Face à Paris, se trouve le champion d’Amérique du Sud, le Flamengo, prestigieux club de Rio de Janeiro. 

Le PSG grand favori contre Flamengo

Le PSG reste tout de même le grand favori, mais cela ne vous empêche pas de faire la très bonne affaire si vous découvrez les paris sportifs avec notre partenaire Winamax. En effet, Foot01 et Winamax continuent de vous proposer une offre exceptionnelle, dans le but de découvrir le monde des paris sportifs sans prendre le moindre risque. Une proposition impossible à refuser puisque, si vous vous inscrivez à travers les liens de cet article, vous bénéficiez de l’offre de bienvenue imbattable. Winamax propose en effet une offre où vous ne pouvez tout simplement pas être perdant.
affiliation 600x200
Pour ceux qui s’inscrivent en cliquant sur les liens de cet article, le premier pari est remboursé s’il est perdant, et cela jusqu’à 100 euros de misés. C’est le montant maximum autorisé par la loi française et le remboursement ne se fait pas en argent à miser ou en argent virtuel, mais bien en cash chez Winamax. Cela vaut bien sûr pour ceux qui veulent miser moins, même un pari à 20 euros est remboursé intégralement s’il est perdant. Seule condition, s'inscrire sur le site de paris sportifs pour la première fois à travers les liens de cet article et parier. Cliquer ICI pour vous inscrire.
Ainsi, pour la rencontre entre le PSG et Flamengo, la cote de la victoire de Paris est à 1,58. Mais si vous décidez de parier sur la victoire du PSG et aussi que les deux équipes marquent un but (au minimum), cela fait monter la cote à 3,10. Ainsi, pour une mise de 50 euros, cela fait un gain de 155 euros. Et quand on connait l’attaque de feu de la formation de Luis Enrique, mais aussi ses difficultés défensives cette saison, le pari vaut le coup d’être tenté. Plus d’une centaine de paris est possible sur ce match, et tous vous permettent de bénéficier de l’offre exceptionnelle de bienvenue sur Winamax
Les cotes sont soumises à variation et peuvent évoluer.
N'oubliez pas. « Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) ».
Affiliation_350x200
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_280065_0001
Premier League

Ang : Man Utd et Bournemouth signent un nul totalement fou

ICONSPORT_280060_0033
Ligue 2

L2 : Troyes frappe un grand coup à Boulogne

Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 17e journée

Fil Info

15 déc. , 23:09
Ang : Man Utd et Bournemouth signent un nul totalement fou
15 déc. , 22:40
L2 : Troyes frappe un grand coup à Boulogne
15 déc. , 22:39
L2 : Programme TV et résultats de la 17e journée
15 déc. , 22:30
OM : Abdelli attendu à Marseille
15 déc. , 21:30
ASSE : Gazidis est là, Horneland en grand danger
15 déc. , 21:00
Nantes : Valbuena confirme
15 déc. , 21:00
OL : Malick Fofana peut partir, Lyon a trouvé mieux
15 déc. , 20:40
Madrid : Pedrerol annonce le départ de Xabi Alonso

Derniers commentaires

OM : Pierre Ménès l'affirme aussi « Monaco s’est fait voler »

Ca miaule, aboie, caquette, moufte et hurle de partout, aprés je comprends, les rageux anti-OM sont tellement habitué à ce qu'on nous la mette, que quand c'est dans le sens contraire, ca reste en travers de la gorge. L'OM gueule à juste titre = on est des pleureuses, et quand c'est les autres :" ils ont raisons, ils se sont fait volé". A géométrie variable. 😂 Parcontre le placage digne de Sébastien Chabal de Vanderson sur Paixao, ou la main de Kehrer, là parcontre on te trouve des justifications comme quoi, ca se sanctionne pas d'un rouge et d'un penalty alors que tout le monde sait qu'il y a eu compensation... L'hypocrisie à son paroxysme, j'adore ! 😍🥰

OL : Malick Fofana peut partir, Lyon a trouvé mieux

Personne n'est venu cet été pour lui pour ce tarif aprés sa bonne saison et tu penses qu'ils vont venir lâcher 35 patates lors du mercato hivernal alors que le mec est abonné à l'infirmerie et que son début de saison n'est pas incroyable ?

Paris Sportifs : Le PSG champion du monde, le bon plan à 155 euros

go mettre la maison alors si foot 01 le dit

OL : Lyon pleure ces deux terribles départs

en tout cas bizarrement ceux qui insultaient niakaté de tout les noms il y a 1an ne sont plus de sortis curieux....

OL : Malick Fofana peut partir, Lyon a trouvé mieux

Après transfermark ne veut rien dire, comme pour greewood il est évalué à 40 M mais en réalité il vaut 100 M

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading