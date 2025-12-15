ASSE : Gazidis est là, Horneland en grand danger

Il y a du flottement dans l'air du côté de Saint-Etienne. Et le nul contre Bastia fait planer un vrai mystère concernant l'avenir d'Eirik Horneland. D'autant que le grand patron est sur place depuis quelques jours.

Ivan Gazidis n'est pas présent à chaque match de l'ASSE, mais samedi soir le patron des Verts était bien présent à Geoffroy-Guichard. Et le président de Kilmer Sports Venture n'a probablement pas apprécié de voir que, malgré des dépenses colossales, les Verts ont souffert face au dernier de Ligue 2 . Une équipe qui n'avait pas encore marqué le moindre but loin de la Corse et qui a signé un excellent 2-2 dans le Chaudron. À en croire Peuple Vert , si Ivan Gazidis est venu à Saint-Etienne, ce n'est pas uniquement pour assister au seul match de son équipe. Le dirigeant stéphanois est bien conscient que même si les Verts sont deuxièmes de Ligue 2, les performances actuelles ne laissent augurer de rien de bon pour la suite du championnat. Puisque forcément l'objectif fixé à Eirik Horneland est toujours le même, remonter en Ligue 1.

Tempête annoncée à Saint-Etienne

Et justement, le média spécialisé affirme qu'Ivan Gazidis est sûrement là pour parler de l'avenir de l'entraîneur norvégien sur le banc de l'AS Saint-Etienne. Le Sud-Africain a pris connaissance des propos désabusés, et presque énigmatiques, des déclarations d'Eirik Horneland, lequel a pour la première fois évoqué un possible avenir de l'ASSE sans lui. « Dans le Forez, la réflexion est lancée. Kilmer et ses décideurs vont-ils désavouer leur premier choix fort en limogeant Eirik Horneland, la réflexion est au cœur des débats à l'Etrat ! », explique Sylvain Gras, journaliste du site spécialisé dans l'actualité des Verts. A quelques jours du déplacement à Nice, en Coupe de France, l'AS Saint-Etienne va devoir vite trancher concernant la situation de son entraîneur.