Ang : Man Utd et Bournemouth signent un nul totalement fou

Programmé en clôture de la 16ᵉ journée de Premier League, le match entre Manchester United et Bournemouth a réservé un scénario exceptionnel (4-4). Finalement, les Red Devils doivent se contenter du point du nul.

Manchester United avait l'occasion de revenir à hauteur de Chelsea en cas de victoire ce lundi soir face à Bournemouth. Mais comme souvent cette saison, les Mancuniens se sont ratés. A la pause, les Red Devils menaient encore 2-1, mais la seconde période était totalement folle. En effet, les visiteurs passaient devant au score en 10 minutes, calmant l'ambiance d'Old Trafford.

Cependant, en l'espace de deux minutes, Fernandes (77e) et Cunha (79e) redonnaient l'avantage à Manchester United (4-3). Le match n'était toutefois pas fini, et Kroupi ramenait encore une fois Bournemouth au score (4-4, 84e). On restait là, même si dans les dix minutes de temps additionnel, Lemmans réussissait deux parades extraordinaires qui évitaient à son équipe de tomber à domicile.