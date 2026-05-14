ICONSPORT_365523_0020

TV : ASSE - Rodez, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ligue 214 mai , 23:00
parAlexis Rose
0
Comme il y a deux ans, l’AS Saint-Etienne et le Rodez Aveyron Football vont s’affronter en play-off 2 pour arracher un ticket pour les barrages d’accession à la Ligue 1.

Quelle heure pour ASSE - Rodez ?

La saison n’est pas encore terminée pour deux clubs de Ligue 2, qui rêvent encore de monter en L1. En effet, après la victoire de Rodez face au Red Star mardi, le RAF poursuit son aventure dans sa quête de barrages avec un play-off 2 à disputer du côté de Saint-Etienne. Cette rencontre décisive pour les barrages de L1 se jouera effectivement ce vendredi 15 mai à 20h30 sur la pelouse du Stade Geoffroy-Guichard.

Sur quelle chaîne suivre ASSE - Rodez ?

Comme le premier match de barrages de la saison, cette rencontre ô combien importante entre l’AS Saint-Etienne et Rodez Aveyron Football sera diffusée sur l’antenne de beIN Sports 1.

Lire aussi

L2 : Rodez écarte le Red Star et rejoint l'ASSEL2 : Rodez écarte le Red Star et rejoint l'ASSE

Les compos probables de ASSE - Rodez :

Pressenti pour monter directement en L1 il y a encore quelques semaines de cela, l’ASSE s’est fait coiffer sur le fil par Le Mans, qui a validé son retour dans l’elite du football français après une saison folle. Pour Sainté, qui a perdu beaucoup de points dans le sprint final, avec des défaites contre Bastia (0-2), Troyes (0-3) et… Rodez (1-2), l’éventuelle remontée en L1 passera par les barrages. Mais pour jouer ceux-là, les Verts devront battre Rodez dans le Chaudron, comme cela avait été le cas en 2024 dans le même play-off 2. Pour ce match, Philippe Montanier fera sans Boakye, El Jamali, Eymard, Jaber, Tardieu ou Lassana Traoré.
La compo probable de l’ASSE : Larsonneur - Bernauer, Bernauer, Nadé, LE Cardinal - Moueffek, Kanté, Miladinovic - Cardona, Stassin, Davitashvili.
Invaincu depuis novembre 2025, Rodez reste sur 21 matchs de suite sans défaite en L2. Autant dire que le RAF va débarquer dans le Forez ce vendredi soir avec une confiance au maximum, surtout que Rodez vient de sortir le Red Star en play-off 1 à l’issue d’un match haletant (3-2). Deux semaines après avoir dominé l’ASSE en championnat, le club aveyronnais va tenter de faire de même pour s'octroyer une place en barrages d'accession pour la L1. Lors de ce match, Didier Santini composera sans Tebily.
La compo probable de Rodez : Braat - Galves, Laurent, Jolibois, Lipinski, Jean-Lambert - Younoussa, Trouillet, Joly - Baldé, Arconte.

Ligue 2

15 mai 2026 à 20:30
Saint-Étienne
20:30
Rodez
Articles Recommandés
Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 34e journée

ICONSPORT_366333_0010
Liga

Mbappé sifflé, le Real s’impose 2-0

ICONSPORT_272230_0115
Rennes

Adrien Thomasson, première recrue du Stade Rennais

ICONSPORT_366274_0004
Liga

Mbappé sifflé, banderole déchirée, ça chauffe à Madrid

Fil Info

15 mai , 00:00
L1 : Programme TV et résultats de la 34e journée
14 mai , 23:25
Mbappé sifflé, le Real s’impose 2-0
14 mai , 22:30
Adrien Thomasson, première recrue du Stade Rennais
14 mai , 22:00
Mbappé sifflé, banderole déchirée, ça chauffe à Madrid
14 mai , 21:30
EdF : La France arrive aux USA pour reprendre le titre mondial
14 mai , 21:00
Real Madrid : Il prend des pilules pour mentir, Tebas allume Pérez
14 mai , 20:29
Sans Kolo Muani ni Camavinga, avec Risser et Lacroix... La liste de Deschamps pour le Mondial 2026
14 mai , 20:21
Real Madrid - Oviedo : les compos (21h30 sur beIN Sports 1)
14 mai , 20:05
Suivez en direct la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde

Derniers commentaires

Aulas va faire une demande touchante à l’OL

une tribune Fleury Dinalo

Aulas va faire une demande touchante à l’OL

une tribune Fleury Dinalo

L'OM dans le rouge, « c’est pire que l’OL de Textor » !

olivier-acon l'inculte😂🫵🤣😂 Tu n'as toujours pas compris que je n'argumente pas avec les trolls qui ne savent pas répondre sans essayer (mais sans y parvenir) à dénigrer, et qui ponctuent avec des emojis? Quand tu seras grand et que tu auras mûri peut-être que ça sera possible. Mais en attendant je te réponds dans ta langue le 🤡. Avec les petites images que tu aimes tant 🫵🤣😂

Sans Kolo Muani ni Camavinga, avec Risser et Lacroix... La liste de Deschamps pour le Mondial 2026

C'est ce que je crains. Je partage ton analyse

Sans Kolo Muani ni Camavinga, avec Risser et Lacroix... La liste de Deschamps pour le Mondial 2026

Ok sur les causes que tu cites, mais que partiellement. Pourquoi un joueur noir ou beur ne pourrait pas être aussi technique et tactique quand il arrive à maturité? En plus de sa puissance physique? De plus Ben Arfa n'est pas caucasien et pourtant il était très technique et pas très physique... Ce n'est donc pas l'exclusivité des caucasiens. Qu'il y ait un souci au niveau des critères de la détection, ok. Pourquoi pas? Mais c'est un sujet de foot pas de représentativité. Je suis caucasien et oui je me fous que l'équipe de France soit à majorité black et beur. Parce que ce sont ceux qui sont choisi en fonction du jeu que veut mettre en place le sélectionneur. Et je me fous aussi du nombre de caucasiens. Je n'en ai pas besoin pour me sentir représenté. Je me sens représenté quand ceux qui portent ce maillot le respectent et sont fiers de le porter. Pas besoin qu'ils aient la même couleur de peau que moi. Sportivement je me félicite d'avoir Olise en EDF, moins en ce qui est de la représentativité. Et ça n'a rien à voir avec la couleur de sa peau. Cependant, s'il est fier de porter le maillot de la France et d'être français alors ça me va. Mais je ne l'ai pas lu ni entendu. A un moment donné il faut finir par comprendre que la France, historiquement et telle qu'elle est actuellement n'est plus le pays des gaulois. La France elle est comme le foot. La France elle a changée.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

Loading