TV : ASSE - Rodez, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Comme il y a deux ans, l’AS Saint-Etienne et le Rodez Aveyron Football vont s’affronter en play-off 2 pour arracher un ticket pour les barrages d’accession à la Ligue 1.

Quelle heure pour ASSE - Rodez ?

La saison n’est pas encore terminée pour deux clubs de Ligue 2, qui rêvent encore de monter en L1. En effet, après la victoire de Rodez face au Red Star mardi, le RAF poursuit son aventure dans sa quête de barrages avec un play-off 2 à disputer du côté de Saint-Etienne. Cette rencontre décisive pour les barrages de L1 se jouera effectivement ce vendredi 15 mai à 20h30 sur la pelouse du Stade Geoffroy-Guichard.

Sur quelle chaîne suivre ASSE - Rodez ?

Comme le premier match de barrages de la saison, cette rencontre ô combien importante entre l’AS Saint-Etienne et Rodez Aveyron Football sera diffusée sur l’antenne de beIN Sports 1.

Les compos probables de ASSE - Rodez :

Pressenti pour monter directement en L1 il y a encore quelques semaines de cela, l’ ASSE s’est fait coiffer sur le fil par Le Mans, qui a validé son retour dans l’elite du football français après une saison folle. Pour Sainté, qui a perdu beaucoup de points dans le sprint final, avec des défaites contre Bastia (0-2), Troyes (0-3) et… Rodez (1-2), l’éventuelle remontée en L1 passera par les barrages. Mais pour jouer ceux-là, les Verts devront battre Rodez dans le Chaudron, comme cela avait été le cas en 2024 dans le même play-off 2. Pour ce match, Philippe Montanier fera sans Boakye, El Jamali, Eymard, Jaber, Tardieu ou Lassana Traoré.

La compo probable de l’ASSE : Larsonneur - Bernauer, Bernauer, Nadé, LE Cardinal - Moueffek, Kanté, Miladinovic - Cardona, Stassin, Davitashvili.

Invaincu depuis novembre 2025, Rodez reste sur 21 matchs de suite sans défaite en L2. Autant dire que le RAF va débarquer dans le Forez ce vendredi soir avec une confiance au maximum, surtout que Rodez vient de sortir le Red Star en play-off 1 à l’issue d’un match haletant (3-2). Deux semaines après avoir dominé l’ASSE en championnat, le club aveyronnais va tenter de faire de même pour s'octroyer une place en barrages d'accession pour la L1. Lors de ce match, Didier Santini composera sans Tebily.

La compo probable de Rodez : Braat - Galves, Laurent, Jolibois, Lipinski, Jean-Lambert - Younoussa, Trouillet, Joly - Baldé, Arconte.