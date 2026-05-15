L'ASSE qui reste en Ligue 2, Zidane en rêve

Troisième de Ligue 2, l’AS Saint-Etienne va disputer un pré-barrage contre Rodez ce vendredi soir. Les Verts devront se méfier d’un adversaire invaincu depuis des mois, et soutenu par la légende Zinédine Zidane.

Si l’AS Saint-Etienne peut compter sur la ferveur des 42 000 spectateurs, le pensionnaire de Geoffroy-Guichard n’aura pas le soutien de Zinédine Zidane ce vendredi soir. Les Verts vont disputer un pré-barrage contre une équipe de Rodez chère au Français et à sa famille. Alors que sa femme Véronique est originaire de la région, et que son fils Enzo a évolué au sein du club aveyronnais durant la saison 2021-2022, la légende de l’équipe de France et du Real Madrid a contribué à la survie des Ruthénois.

L’histoire relayée par le quotidien Le Parisien remonte à l’époque de sa formation de manager sportif au Centre de droit et d’économie du sport (CDES) de Limoges. Zinédine Zidane y avait croisé Grégory Ursule, qui allait devenir dirigeant d’un Rodez dans le rouge sur le plan financier. Comme Olivier Dacourt et une douzaine chef d’entreprises, le champion du monde 1998 avait investi pour augmenter sensiblement le capital du club et éviter sa disparition en 2012.

Rodez ne perd plus

Quelques années plus tard, le futur sélectionneur des Bleus doit être fier de voir les Ruthénois aux portes de la Ligue 1. D’autant que Rodez aborde son déplacement à Saint-Etienne dans une forme incroyable. Vainqueur d’un premier pré-barrage contre le Red Star (2-3) mardi, l’adversaire des Verts n’a perdu aucun de ses 21 derniers matchs (12 victoires et 9 nuls) ! Le RAF est tout simplement invaincu depuis le 29 novembre et son élimination en Coupe de France contre les amateurs de Canet (1-0). Le 16e budget de Ligue 2 arrive donc dans les meilleures conditions pour prendre sa revanche face à des Stéphanois qui l’avaient battu (2-0) en barrages en 2024.