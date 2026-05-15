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Zinedine Zidane

L'ASSE qui reste en Ligue 2, Zidane en rêve

ASSE15 mai , 15:30
parEric Bethsy
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Troisième de Ligue 2, l’AS Saint-Etienne va disputer un pré-barrage contre Rodez ce vendredi soir. Les Verts devront se méfier d’un adversaire invaincu depuis des mois, et soutenu par la légende Zinédine Zidane.
Si l’AS Saint-Etienne peut compter sur la ferveur des 42 000 spectateurs, le pensionnaire de Geoffroy-Guichard n’aura pas le soutien de Zinédine Zidane ce vendredi soir. Les Verts vont disputer un pré-barrage contre une équipe de Rodez chère au Français et à sa famille. Alors que sa femme Véronique est originaire de la région, et que son fils Enzo a évolué au sein du club aveyronnais durant la saison 2021-2022, la légende de l’équipe de France et du Real Madrid a contribué à la survie des Ruthénois.
L’histoire relayée par le quotidien Le Parisien remonte à l’époque de sa formation de manager sportif au Centre de droit et d’économie du sport (CDES) de Limoges. Zinédine Zidane y avait croisé Grégory Ursule, qui allait devenir dirigeant d’un Rodez dans le rouge sur le plan financier. Comme Olivier Dacourt et une douzaine chef d’entreprises, le champion du monde 1998 avait investi pour augmenter sensiblement le capital du club et éviter sa disparition en 2012.

Rodez ne perd plus

Quelques années plus tard, le futur sélectionneur des Bleus doit être fier de voir les Ruthénois aux portes de la Ligue 1. D’autant que Rodez aborde son déplacement à Saint-Etienne dans une forme incroyable. Vainqueur d’un premier pré-barrage contre le Red Star (2-3) mardi, l’adversaire des Verts n’a perdu aucun de ses 21 derniers matchs (12 victoires et 9 nuls) ! Le RAF est tout simplement invaincu depuis le 29 novembre et son élimination en Coupe de France contre les amateurs de Canet (1-0). Le 16e budget de Ligue 2 arrive donc dans les meilleures conditions pour prendre sa revanche face à des Stéphanois qui l’avaient battu (2-0) en barrages en 2024.

Ligue 2

15 mai 2026 à 20:30
Saint-Étienne
20:30
Rodez
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L'OL privé d'Europe ? C'est la menace fantôme

Je suis renseigné. ^^

OL : Ces Lensois adorent Lyon mais ils refusent de tricher

Ça va être dur pour l'OM face à Rennes. C'est quand même une qualif pour la Coupe d'Europe.

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En même temps sur les 14 dernières tous les clubs même amateurs font aussi bien voir mieux que l'Olympitre de Marbella 😂

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c'était une période 2000 à 2003 de bons jeunes en réserve (trop nombreux pour vouloir ou savoir les garder) Oumar Solet, Melvin Bard, Maxence Caqueret, Amine Gouiri , Estéban Lepaul, Pierre Kalulu Willem Geubbels, Castello Lukeba, Bradley Barcola , Malo Gusto , Rayan Cherki comme en ce moment les jeunes de 2006 à 2008 Steve Kango, Prince Mbatshi Mukuba, Daryll Benlalhou, Enzo Molebe, Haktan Sener, Angel Garcia Alejandro Gomes Rodriguez, Rémi Himbert, Adil Hamdani , Kénan Doganay, Noham Kamara etc .. Je ne suis pas assez compétent pour les citer tous Saurons nous les garder ?

Chelsea ou l’Inter, un flop de l’OL cartonne

exact

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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