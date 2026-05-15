Solet

Chelsea ou l’Inter, un flop de l’OL cartonne

OL15 mai , 18:00
parEric Bethsy
3
Après un passage peu convaincant à l’Olympique Lyonnais, Oumar Solet a bien relancé sa carrière. Le défenseur central de l’Udinese ne passe pas inaperçu à l’approche du mercato estival puisque Chelsea et l’Inter Milan vont se disputer sa signature.
L’Olympique de Marseille n’est pas le seul club à voir ses flops cartonner une fois partis. Chez la concurrence, l’Olympique Lyonnais connaît également ce scénario frustrant avec Oumar Solet (26 ans). Arrivé en janvier 2018 dans le cadre d’un prêt payant avec option d’achat (3,1 millions d’euros bonus inclus), le défenseur central n’a jamais répondu aux attentes avec les Gones. Le Français avait passé une saison et demie à Lyon, le temps pour lui de disputer seulement quatre petits matchs avec l’équipe première.

L'OL peut s'en vouloir

Il faut néanmoins rappeler que sa fin d’aventure avait été marquée par une rupture du ligament croisé d’un genou. Oumar Solet avait donc quitté l’Olympique Lyonnais par la petite porte en 2020. Son transfert au RB Salzbourg avait rapporté 4,5 millions d’euros, une opération plutôt bien négociée même s’il fallait déduire un intéressement en faveur du Stade Lavallois. Mais à ce moment, le club rhodanien était sans doute loin d’imaginer la progression de son flop. Après quatre années passées en Autriche, le défenseur central avait pris la direction de l’Udinese où ses bonnes performances attirent l’attention.
Selon les informations de Tuttomercatoweb, Oumar Solet pourrait faire l’objet d’une lutte entre Chelsea et l’Inter Milan cet été. Les deux grands d’Europe devront sûrement se rapprocher de sa valeur estimée par Transfermarkt, à savoir 20 millions d’euros. La somme traduit bien le nouveau statut de l’ancien Lyonnais dans la mesure où son contrat à l’Udinese expire l’année prochaine. Sans prolongation de son bail, Oumar Solet sera probablement transféré cet été afin d’éviter un départ libre en 2027.
O. Solet Bomawoko

O. Solet Bomawoko

FranceFrance Âge 26 Défenseur

Serie A

2025/2026
Matchs33
Buts3
Passes décisives1
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Coppa Italia

2025/2026
Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
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En même temps sur les 14 dernières tous les clubs même amateurs font aussi bien voir mieux que l'Olympitre de Marbella 😂

Chelsea ou l’Inter, un flop de l’OL cartonne

c'était une période 2000 à 2003 de bons jeunes en réserve (trop nombreux pour vouloir ou savoir les garder) Oumar Solet, Melvin Bard, Maxence Caqueret, Amine Gouiri , Estéban Lepaul, Pierre Kalulu Willem Geubbels, Castello Lukeba, Bradley Barcola , Malo Gusto , Rayan Cherki comme en ce moment les jeunes de 2006 à 2008 Steve Kango, Prince Mbatshi Mukuba, Daryll Benlalhou, Enzo Molebe, Haktan Sener, Angel Garcia Alejandro Gomes Rodriguez, Rémi Himbert, Adil Hamdani , Kénan Doganay, Noham Kamara etc .. Je ne suis pas assez compétent pour les citer tous Saurons nous les garder ?

Chelsea ou l’Inter, un flop de l’OL cartonne

exact

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1,1M/€ d'amende en 3 joueurs , le Réal fait des économies .

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c’est du racisme… 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

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17
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