OM : Lorenzi écarte Beye, décision confirmée

Le départ d’Habib Beye ne fait plus aucun doute à Marseille, d’autant que le futur directeur sportif Grégory Lorenzi n’est pas un grand fan de l’entraîneur olympien, qui va jouer son dernier match ce dimanche face à Rennes.

Habib Beye est fixé sur son avenir . A moins d’un tremblement de terre, l’entraîneur de 48 ans joue ce dimanche face au Stade Rennais son dernier match à la tête de l’Olympique de Marseille. Nommé mi-février par Medhi Benatia afin de succéder à Roberto De Zerbi, l’ancien capitaine du club phocéen n’a pas atteint l’un des deux objectifs fixés par sa direction à l’époque : remporter la Coupe de France ou se qualifier directement en Ligue des Champions. L’OM terminera au mieux 5e de Ligue 1 avec en poche une qualification en Europa League.

De quoi se consoler, certes, mais pas suffisamment pour éviter à Habib Beye un départ en fin de saison. Ce scénario prend d’autant plus de poids que les futurs décideurs du club marseillais ne sont pas sous le charme de l’ex-consultant de Canal+. Stéphane Richard ne s’est pas prononcé publiquement au sujet d’Habib Beye. Mais son futur directeur sportif Grégory Lorenzi est certain de ne pas poursuivre l’aventure avec l’actuel entraîneur de l’Olympique de Marseille. C’est en tout cas ce que nous apprennent nos confrères de La Provence, lesquels écrivent dans leur édition du jour que l’actuel directeur sportif du Stade Brestois « ne serait pas un grand fan de Beye ».

Lorenzi ne veut pas continuer avec Beye

Autant dire que pour l’ancien coach du Red Star ou encore du Stade Rennais, il n’y a plus de doute à avoir quant à son avenir. Interrogé à ce sujet en conférence de presse ce vendredi avant la réception de Rennes, Habib Beye a refusé d’en dire de trop. « Mon avenir n'a aucune importance. Mon avenir, c'est le match de dimanche, les deux entraînements avec mes joueurs pour être au top dimanche. Ce qui est prioritaire aujourd'hui c'est que l'OM et que les joueurs fassent un grand match » a simplement éludé le coach phocéen, concentré sur l’objectif du match de dimanche, avec l’objectif de qualifier Marseille en Europa League pour laisser le meilleur souvenir aux supporters olympiens.