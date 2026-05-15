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OM : Lorenzi écarte Beye, décision confirmée

OM15 mai , 17:00
parCorentin Facy
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Le départ d’Habib Beye ne fait plus aucun doute à Marseille, d’autant que le futur directeur sportif Grégory Lorenzi n’est pas un grand fan de l’entraîneur olympien, qui va jouer son dernier match ce dimanche face à Rennes.
Habib Beye est fixé sur son avenir. A moins d’un tremblement de terre, l’entraîneur de 48 ans joue ce dimanche face au Stade Rennais son dernier match à la tête de l’Olympique de Marseille. Nommé mi-février par Medhi Benatia afin de succéder à Roberto De Zerbi, l’ancien capitaine du club phocéen n’a pas atteint l’un des deux objectifs fixés par sa direction à l’époque : remporter la Coupe de France ou se qualifier directement en Ligue des Champions. L’OM terminera au mieux 5e de Ligue 1 avec en poche une qualification en Europa League.
De quoi se consoler, certes, mais pas suffisamment pour éviter à Habib Beye un départ en fin de saison. Ce scénario prend d’autant plus de poids que les futurs décideurs du club marseillais ne sont pas sous le charme de l’ex-consultant de Canal+. Stéphane Richard ne s’est pas prononcé publiquement au sujet d’Habib Beye. Mais son futur directeur sportif Grégory Lorenzi est certain de ne pas poursuivre l’aventure avec l’actuel entraîneur de l’Olympique de Marseille. C’est en tout cas ce que nous apprennent nos confrères de La Provence, lesquels écrivent dans leur édition du jour que l’actuel directeur sportif du Stade Brestois « ne serait pas un grand fan de Beye ».

Lorenzi ne veut pas continuer avec Beye 

Autant dire que pour l’ancien coach du Red Star ou encore du Stade Rennais, il n’y a plus de doute à avoir quant à son avenir. Interrogé à ce sujet en conférence de presse ce vendredi avant la réception de Rennes, Habib Beye a refusé d’en dire de trop. « Mon avenir n'a aucune importance. Mon avenir, c'est le match de dimanche, les deux entraînements avec mes joueurs pour être au top dimanche. Ce qui est prioritaire aujourd'hui c'est que l'OM et que les joueurs fassent un grand match » a simplement éludé le coach phocéen, concentré sur l’objectif du match de dimanche, avec l’objectif de qualifier Marseille en Europa League pour laisser le meilleur souvenir aux supporters olympiens.

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En même temps sur les 14 dernières tous les clubs même amateurs font aussi bien voir mieux que l'Olympitre de Marbella 😂

Chelsea ou l’Inter, un flop de l’OL cartonne

c'était une période 2000 à 2003 de bons jeunes en réserve (trop nombreux pour vouloir ou savoir les garder) Oumar Solet, Melvin Bard, Maxence Caqueret, Amine Gouiri , Estéban Lepaul, Pierre Kalulu Willem Geubbels, Castello Lukeba, Bradley Barcola , Malo Gusto , Rayan Cherki comme en ce moment les jeunes de 2006 à 2008 Steve Kango, Prince Mbatshi Mukuba, Daryll Benlalhou, Enzo Molebe, Haktan Sener, Angel Garcia Alejandro Gomes Rodriguez, Rémi Himbert, Adil Hamdani , Kénan Doganay, Noham Kamara etc .. Je ne suis pas assez compétent pour les citer tous Saurons nous les garder ?

Chelsea ou l’Inter, un flop de l’OL cartonne

exact

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1,1M/€ d'amende en 3 joueurs , le Réal fait des économies .

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c’est du racisme… 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

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