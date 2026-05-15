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Les clubs français en Europe, il faut s'inspirer du PSG

PSG15 mai , 18:30
parNathan Hanini
11
Le Paris Saint-Germain a entériné le suspense cette semaine en Ligue 1. Le club de la capitale est désormais 14 fois champion de France. Un succès grâce une nouvelle fois à un collectif parfaitement huilé et un chef d’orchestre reconnu.
Avec une victoire face au RC Lens dans son match de retard ce mercredi, le Paris Saint-Germain a validé son quatorzième titre de champion de France. Si le suspense a été entretenu jusqu’à la dernière semaine de la saison, le club de la capitale n’a pas semblé inquiété par ses adversaires. Luis Enrique a géré son effectif pour garder ses cadres frais pour les grandes échéances en Ligue des champions. Le technicien espagnol n’a pas hésité à se passer de Marquinhos dans son onze de départ en championnat. Une gestion payante pour l’ancien barcelonais qui défendra sa Ligue des champions le 30 mai prochain à Budapest contre Arsenal. En attendant, le PSG doit encore disputer une dernière journée de championnat face au Paris FC dans un derby sans réel enjeu.

Une inspiration pour les autres ?

En Ligue 1 comme en coupe d’Europe, c’est le collectif parisien qui est récompensé. Des valeurs importantes aux yeux de Guillaume Hoarau. L’ancien attaquant désormais consultant sur Ligue 1+ met en valeur cette notion de collectif : « Oui, car Luis Enrique se focalise sur des valeurs collectives, sur la solidarité et la générosité. J’ai envie de lui dire bravo. La notion de collectif a vraiment été prépondérante pendant la saison. Cette équipe peut servir d’exemple pour les autres clubs de Ligue 1 après des années où les stats et les individualités primaient davantage, » explique-t-il dans un entretien livré au Parisien.
Malgré les nombreuses blessures, notamment en début de saison, Luis Enrique a su trouver la formule pour répondre aux attentes fixées par les dirigeants parisiens. L’Espagnol a également profité de certains retours en forme à l’image de Warren Zaïre-Emery. Dorénavant, l’Espagnol souhaite réaliser un doublé en Ligue des champions pour rentrer un peu plus dans la légende. Même si le PSG peut se permettre des folies au mercato et même de se planter sans conséquences sur ses finances, le fait qu'il ait réussi à gagner au plus haut niveau tout en se séparant des grandes stars de l'équipe, démontre qu'il est possible de travailler mieux avoir des joueurs moins cliquants.
Paris Saint Germain

Paris Saint Germain

Ligue 1 #1
V
V
N
N
V
Ligue 1
Ligue 1
Matchs33
V
Victoire24
M
Match nul4
D
Défaite5
Buts Marqués73
Buts Encaissés27

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O. Dembélé

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Matchs21
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29.

B. Barcola

FranceFrance Âge 23 Attaquant
Matchs28
Buts10
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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