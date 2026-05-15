Kylian Mbappé suspendu, le Real Madrid le recadre violemment

Kylian Mbappé enflamme la presse espagnole depuis ses déclarations à la presse à la sortie du match face à Oviedo jeudi soir (2-0). L’attaquant français du Real Madrid risque une suspension de la part de son club.

« Je n'ai pas joué parce que l'entraîneur m'a dit que j'étais le quatrième attaquant de l'effectif derrière Mastantuono, Gonzalo et Vini. J'étais prêt pour être titulaire » a-t-il notamment déclaré, lançant une patate chaude à son entraîneur, assurant par la même occasion n’avoir « aucun problème avec lui ». De retour de blessure face à Oviedo ce jeudi soir après avoir manqué le Clasico contre Barcelone, Kylian Mbappé était sur le banc au coup d’envoi. Remis de sa blessure, l’international français a été victime du choix de son entraîneur Alvaro Arbeloa et n’a pas caché sa frustration au micro des médias après la victoire des Merengue a-t-il notamment déclaré, lançant une patate chaude à son entraîneur, assurant par la même occasion n’avoir

Des propos qui font énormément réagir en Espagne au lendemain d’un match au cours duquel Kylian Mbappé s’est par ailleurs fait siffler par le Bernabeu à son entrée en jeu. Selon les informations du Mundo Deportivo, le vice-champion d’Espagne pourrait ainsi décider de sanctionner son attaquant de 27 ans, s’il considère que les déclarations de ce dernier sont « insultantes ou malveillantes » comme le stipule le règlement interne au club. Une suspension de deux à dix jours avec une baisse de salaire peut notamment être décidée par le club.

Une amende montant jusqu’à près de 100.000 euros est notamment évoquée par le média espagnol. En se lâchant totalement en zone mixte après la victoire du Real Madrid contre Oviedo, Kylian Mbappé a peut-être commis une erreur qu’il risque de regretter un peu plus tard. Sauf si Florentino Pérez, qui a défendu son attaquant français lors de ses dernières interviews, venait finalement à passer l’éponge. Ce que le reste de l’effectif ainsi qu’Alvaro Arbeloa n’apprécieraient eux certainement pas. Il y a en tout cas une sacrée ambiance au Real Madrid, où tout le monde, dirigeants et supporters compris, ont très certainement hâte que la saison se termine enfin et que chaque joueur aille défendre les couleurs de son pays pendant la Coupe du monde aux Etats-Unis.