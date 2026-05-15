Accord avec Man City, Monaco tient sa première recrue

Révélation de la saison en Ligue 2, le jeune Mathys Detourbet va quitter Troyes cet été. L’ailier français sera transféré à Manchester City, puis immédiatement prêté à l’AS Monaco pour une année, voire une deuxième.

L’AS Monaco tient sa première recrue. Sauf revirement de situation, le club de la Principauté va bientôt accueillir Mathys Detourbet. Une recrue de qualité pour les Monégasques qui ont apparemment suivi la belle saison de l’ailier à Troyes. Au-delà de ses statistiques (3 buts et 6 passes décisives en Ligue 2), le jeune talent de 19 ans a impressionné par sa capacité d’élimination. Ses qualités de percussion ont largement contribué au sacre et à la montée de l’ESTAC. Ce n’est pas un hasard si son nom alimentait déjà des rumeurs mercato ces derniers mois.

Finalement, c’est l’AS Monaco qui obtiendra la signature du joueur après une double opération. Comme nous l’apprend RMC, Mathys Detourbet sera d’abord transféré à Manchester City pour 25 millions d’euros bonus compris ! Un sacré pactole pour le champion de France de Ligue 2, même s’il faut évidemment rappeler que Troyes et les Citizens appartiennent tous les deux au City Football Group. Une fois Mancunien, le natif de Troyes sera ensuite envoyé en prêt sur le Rocher pour une saison, plus une deuxième année en option.

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C’est donc avec l’AS Monaco que Mathys Detourbet va découvrir la Ligue 1 lors du prochain exercice. A noter que l’ailier gauche doit encore valider le deal pour tout finaliser, ce qui devrait intervenir rapidement. La preuve, Foot Mercato confirme ces informations et ajoute que le joueur cherche actuellement un logement à Monaco. Sa probable signature permettra de renforcer un secteur offensif qui pourrait être affaiblie en raison des départs annoncés de Folarin Balogun et de Maghnes Akliouche, toujours dans le viseur du Paris Saint-Germain.