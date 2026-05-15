Mathys Detourbet

Accord avec Man City, Monaco tient sa première recrue

Monaco15 mai , 17:20
parEric Bethsy
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Révélation de la saison en Ligue 2, le jeune Mathys Detourbet va quitter Troyes cet été. L’ailier français sera transféré à Manchester City, puis immédiatement prêté à l’AS Monaco pour une année, voire une deuxième.
L’AS Monaco tient sa première recrue. Sauf revirement de situation, le club de la Principauté va bientôt accueillir Mathys Detourbet. Une recrue de qualité pour les Monégasques qui ont apparemment suivi la belle saison de l’ailier à Troyes. Au-delà de ses statistiques (3 buts et 6 passes décisives en Ligue 2), le jeune talent de 19 ans a impressionné par sa capacité d’élimination. Ses qualités de percussion ont largement contribué au sacre et à la montée de l’ESTAC. Ce n’est pas un hasard si son nom alimentait déjà des rumeurs mercato ces derniers mois.
Finalement, c’est l’AS Monaco qui obtiendra la signature du joueur après une double opération. Comme nous l’apprend RMC, Mathys Detourbet sera d’abord transféré à Manchester City pour 25 millions d’euros bonus compris ! Un sacré pactole pour le champion de France de Ligue 2, même s’il faut évidemment rappeler que Troyes et les Citizens appartiennent tous les deux au City Football Group. Une fois Mancunien, le natif de Troyes sera ensuite envoyé en prêt sur le Rocher pour une saison, plus une deuxième année en option.

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C’est donc avec l’AS Monaco que Mathys Detourbet va découvrir la Ligue 1 lors du prochain exercice. A noter que l’ailier gauche doit encore valider le deal pour tout finaliser, ce qui devrait intervenir rapidement. La preuve, Foot Mercato confirme ces informations et ajoute que le joueur cherche actuellement un logement à Monaco. Sa probable signature permettra de renforcer un secteur offensif qui pourrait être affaiblie en raison des départs annoncés de Folarin Balogun et de Maghnes Akliouche, toujours dans le viseur du Paris Saint-Germain.
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En même temps sur les 14 dernières tous les clubs même amateurs font aussi bien voir mieux que l'Olympitre de Marbella 😂

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c'était une période 2000 à 2003 de bons jeunes en réserve (trop nombreux pour vouloir ou savoir les garder) Oumar Solet, Melvin Bard, Maxence Caqueret, Amine Gouiri , Estéban Lepaul, Pierre Kalulu Willem Geubbels, Castello Lukeba, Bradley Barcola , Malo Gusto , Rayan Cherki comme en ce moment les jeunes de 2006 à 2008 Steve Kango, Prince Mbatshi Mukuba, Daryll Benlalhou, Enzo Molebe, Haktan Sener, Angel Garcia Alejandro Gomes Rodriguez, Rémi Himbert, Adil Hamdani , Kénan Doganay, Noham Kamara etc .. Je ne suis pas assez compétent pour les citer tous Saurons nous les garder ?

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exact

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1,1M/€ d'amende en 3 joueurs , le Réal fait des économies .

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c’est du racisme… 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

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