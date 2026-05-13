ASSE : Rodez craint un danger inédit

L'ASSE connaît déjà son adversaire pour le barrage de montée en Ligue 1 vendredi soir à Geoffroy-Guichard, puisque Rodez a battu le Red Star. Le club ruthénois craint un grand danger dans le Chaudron.

Invaincu en Ligue 2 depuis sa défaite contre Grenoble fin novembre, Rodez a été mené deux fois au score par le Red Star avant de s'imposer (2-3). Les joueurs de Santini n'auront que trois jours pour se reposer puisque vendredi ils sont attendus à Saint-Étienne, où c'est l'enfer qui les attend. Dans un stade Geoffroy-Guichard archi-comble, Rodez va devoir sortir l'ASSE, deux semaines seulement après avoir battu cette même équipe, mais cette fois à domicile. Raphaël Lipinski, capitaine du club ruthénois, le sait, il va y avoir du bruit dans le Chaudron et le joueur pense que cela risque de perturber ses coéquipiers et lui, notamment parce qu'ils auront énormément de mal à communiquer. Geoffroy-Guichard fait énormément de bruit, et cela peut perturber.

Le Chaudron fait du bruit, Rodez a peur de ne pas s'entendre

Dans la foulée de la victoire de face au Red Star, Raphaël Lipinski a reconnu ce danger de jouer dans une telle ambiance. « Il ne faut pas tomber dans des certitudes après les avoir battus il y a dix jours. On sait que ce sera une autre équipe devant son public et que ça va être très compliqué de s’entendre, de communiquer sur le terrain. Cela va être très important de se remettre les idées droites », a prévenu le capitaine de Rodez. Mais les visiteurs ne viendront pas à Saint-Etienne pour faire de la figuration, et c'est leur président qui l'a résumé dans une formule relayée par L'Equipe. « Si on n’y croit pas, on va au bowling, on mange une saucisse-aligot, on plie boutique et on part en vacances », a lancé, avec malice, Pierre-Olivier Murat. En attendant, l'affiche s'annonce palpitante.