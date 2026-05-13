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ASSE : Rodez craint un danger inédit

ASSE13 mai , 9:00
parClaude Dautel
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L'ASSE connaît déjà son adversaire pour le barrage de montée en Ligue 1 vendredi soir à Geoffroy-Guichard, puisque Rodez a battu le Red Star. Le club ruthénois craint un grand danger dans le Chaudron.
Invaincu en Ligue 2 depuis sa défaite contre Grenoble fin novembre, Rodez a été mené deux fois au score par le Red Star avant de s'imposer (2-3). Les joueurs de Santini n'auront que trois jours pour se reposer puisque vendredi ils sont attendus à Saint-Étienne, où c'est l'enfer qui les attend. Dans un stade Geoffroy-Guichard archi-comble, Rodez va devoir sortir l'ASSE, deux semaines seulement après avoir battu cette même équipe, mais cette fois à domicile. Raphaël Lipinski, capitaine du club ruthénois, le sait, il va y avoir du bruit dans le Chaudron et le joueur pense que cela risque de perturber ses coéquipiers et lui, notamment parce qu'ils auront énormément de mal à communiquer. Geoffroy-Guichard fait énormément de bruit, et cela peut perturber.

Le Chaudron fait du bruit, Rodez a peur de ne pas s'entendre

Dans la foulée de la victoire de face au Red Star, Raphaël Lipinski a reconnu ce danger de jouer dans une telle ambiance. « Il ne faut pas tomber dans des certitudes après les avoir battus il y a dix jours. On sait que ce sera une autre équipe devant son public et que ça va être très compliqué de s’entendre, de communiquer sur le terrain. Cela va être très important de se remettre les idées droites », a prévenu le capitaine de Rodez. Mais les visiteurs ne viendront pas à Saint-Etienne pour faire de la figuration, et c'est leur président qui l'a résumé dans une formule relayée par L'Equipe. « Si on n’y croit pas, on va au bowling, on mange une saucisse-aligot, on plie boutique et on part en vacances », a lancé, avec malice, Pierre-Olivier Murat. En attendant, l'affiche s'annonce palpitante.
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Derniers commentaires

OL : Textor annonce un accord et son départ de Lyon

Il y a des mecs comme ça , dans la m....de jusqu'au cou , ils continuent à chanter .

OM : Beye et Benatia partent, Lorenzi arrive cette semaine !

Je te laisse avec tes marseillais qui sont complétement différents de ceux que je côtoie. Et différents des autres marseillais qui viennent sur ce site. Et de ceux qu'ils côtoient eux-même. En fait tu es le seul qui côtoie les neuneus des réseaux sociaux.... Mais ça ne change rien à ton commentaire premier qui voulait nous rabaisser en nous donnant des objectifs de club de milieu de tableau. Juste choisis ton personnage. Sois tu es un troll sois tu veux parler sérieusement.

L'OL exempté de barrages, la folle théorie démontée

Leogets on a pas besoin de tes conseils, t'y connais walou mon grand !! walouh Hier encore, tu disais que la 4eme place ne voulait pas forcement dire barrages .... Tut'es encore planté... COMME D'HAB!!

OM : Riolo promet des scoops de dingue cette semaine

Cet individu n'a aucun scoop , il jette des "boules puantes " en espérant éclaboussés les autres . Il fait plus de mal que de bien au foot coupez -lui le micro ...

L'OL exempté de barrages, la folle théorie démontée

Tu penses qu un club Fr quelqu il soit aurait refusé de jouer la CDM des clubs ? Gagner financierement l equivalent du pots de LDC en a peine un mois , tu crois que l OL aurait dit non ? Et pyis on parle d une competition FIFA, depuis quand un club peut refuser de jouer une competition ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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