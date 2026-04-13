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ASSE : « On est perdus », l’avocat des Ultras affiche son inquiétude

ASSE13 avr. , 11:30
parCorentin Facy
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Menacés de dissolution, les Magics Fans et les Greens Angels seront fixés sur leur sort ce lundi 13 avril. Leur avocat Pierre Barthélemy ne cache pas son inquiétude et son incompréhension.
« Le Chaudron ne se dissout pas ». Après la victoire de l’AS Saint-Etienne contre Dunkerque samedi soir en Ligue 2, les joueurs et les supporters stéphanois ont fait bloc tous ensemble. Jusqu’au Groupama Stadium de Lyon, les Verts ont reçu de nombreux soutiens alors que les Magics Fans et les Greens Angels sont menacés par une procédure de dissolution. Ils sont convoqués ce lundi par la commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives à Paris et connaîtront leur sort dans la foulée. Une dissolution serait une grave erreur selon leur avocat Pierre Barthélemy, lequel ne comprend pas pourquoi une telle menace plane sur les deux groupes Ultras de l’ASSE.
« Donc on y va avec la sérénité d'être fort sur notre argumentaire, mais aussi avec la crainte de conséquences qui pourraient être dévastatrices » a d’abord avoué l’avocat des deux groupes Ultras à France Bleu, avant de poursuivre. « On a l'impression, quand on écoute ou quand on lit le ministère, qu'en prononçant la dissolution des groupes, on écarte tous leurs membres des stades. Sauf que non, la dissolution, c'est la disparition des structures associatives, mais chaque supporter reste à la même place dans le stade. Il n'y a que deux personnes qui font l'objet d'une interdiction judiciaire de stade à Saint-Étienne ! » a ensuite rappelé l’avocat, et de poursuivre.

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« Le ministère ne peut pas dire "il y a des problèmes extrêmement graves à Saint-Etienne", mais n'avoir que deux personnes interdites de stade. Non, vraiment, on est perdu (…) Quand on regarde dans l'historique des dissolutions qui ont été prononcées depuis 2008, à chaque fois il y a eu une approbation générale. Les clubs ne sont jamais venus défendre les groupes, au contraire, ils ont demandé les dissolutions, parce que c'étaient des groupes de hooligans. Souvent, c'étaient des groupes qui venaient pour créer des incidents. Saint-Étienne, c'est un OVNI. C'est le ministère de l'Intérieur qui a raison contre tout le monde en quelque sorte » a analysé Pierre Barthélemy, pour qui une dissolution des Magics Fans et des Greens Angels serait une décision totalement disproportionnée, d’autant qu’elle n’est pas souhaitée par l’ASSE. La réponse tombera ce lundi et la crainte est réelle chez les supporters stéphanois.
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Mon idée : Fonseca ne peux plus le piffrer depuis un moment, seulement son contrat imposait a Fonseca de le titulariser un certain nombre de matchs. Ce quota étant arrivé a terme, Fonseca ne lui fait plus aucun cadeau.

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Tu racontes vraiment n’importe dioi. Soigne ton délire et ta haine, tu te sentiras mieux

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Pour moi c'est cuit. Cette periode de 2 bon mois pourrit nous aura plombé la saison.

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Désolé j'avais pas vu que Dieng était en tong ... Bref, comme d'habitude, tu crashes ton fiel sans avoir regardé le match car sinon tu verrais que Lorient a drôlement tenté pour un adversaire "en tong" ...

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Vla le rageux... Comme le dit Sergio, envoies donc ton CV, on verra si tu fera mieux que Fonseca. C'est beau de déverser sa haine devant son écran de PC.

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