L'OL soutient l'ASSE pendant quelques minutes

Tu te le fais prêter, et en plus on ne l'achetera pas... Et sinon, il te passe le bonjour !!!
Valide copain !
Fonseca ne sera plus l'entraîneur l'année prochaine ... Salaire trop élevé et ses fins de saison sont douteuses ...
C'est de la folie d'avoir fait venir Yaremchuk ...
Quel niveau … 😤😤🇵🇹🇧🇷🇺🇦🇫🇷
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|53
|29
|16
|5
|8
|49
|34
|15
|52
|29
|16
|4
|9
|58
|38
|20
|50
|29
|14
|8
|7
|49
|41
|8
|49
|29
|15
|4
|10
|50
|43
|7
|48
|28
|14
|6
|8
|41
|29
|12
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|28
|9
|11
|8
|38
|42
|-4
|37
|29
|10
|7
|12
|39
|39
|0
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|35
|29
|8
|11
|10
|37
|45
|-8
|33
|29
|9
|6
|14
|25
|39
|-14
|29
|29
|6
|11
|12
|24
|37
|-13
|28
|29
|7
|7
|15
|34
|56
|-22
|24
|29
|5
|9
|15
|23
|37
|-14
|19
|28
|4
|7
|17
|24
|45
|-21
|15
|29
|3
|6
|20
|26
|63
|-37
Loading
La banderole de soutien aux ultras Stéphanois au Virage Nord est restée très peu de temps, mais elle est notable quand même dans cette enceinte. Mais très vite le KVN a enchaîné avec "Emmenez moi â Geoffroy Guichard..."