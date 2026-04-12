L'OL soutient l'ASSE pendant quelques minutes

En marge de la rencontre opposant l’OL au FC Lorient ce dimanche soir au Groupama Stadium, les ultras lyonnais ont affiché leur soutien aux supporters de l’AS Saint-Etienne… mais pas très longtemps.

« Non à la dissolution des groupes stéphanois », pouvait-on lire à l’intérieur du Kop Virage Nord pendant quelques instants. Car selon les informations du Progrès, cette banderole n’est restée que quelques secondes dans les tribunes du Groupama Stadium avant d’être cachée, les ultras reprenant rapidement des chants insultants à l’égard des Verts. C’est une banderole qui n’a pas fini de faire parler entre Rhône et Saône. Ce dimanche soir, avant l’affiche de la 29e journée de Ligue 1 entre Lyon et Lorient, les Bad Gones ont déployé une bâche sur laquelle ils ont apporté leur soutien aux ultras de… Saint-Etienne., pouvait-on lire à l’intérieur du Kop Virage Nord pendant quelques instants. Car selon les informations du Progrès, cette banderole n’est restée que quelques secondes dans les tribunes du Groupama Stadium avant d’être cachée, les ultras reprenant rapidement des chants insultants à l’égard des Verts.

Les ultras lyonnais contre la dissolution des groupes stéphanois

Cette banderole est quand même loin d’être anodine et prouve qu’en dehors de la rivalité entre l’OL et l’ASSE, les ultras peuvent se soutenir mutuellement. Car il faut rappeler que les groupes de supporters des Verts, à savoir les Green Angels et les Magic Fans, risquent une dissolution par le ministère de l'Intérieur. Ce lundi, les supporters stéphanois iront se défendre à la place Beauvau, à Paris, face à la justice pour éviter la disparition totale. Déjà soutenus par d’autres groupes d'ultras à travers la France, les Green Angels et les Magic Fans ont donc reçu un message assez inattendu ce dimanche soir en provenance de leurs pires ennemis. Comme quoi…