Préparation et plan de jeu, le PSG annonce la couleur

Avant d’affronter Arsenal samedi à Budapest, le Paris Saint-Germain se met dans les meilleures conditions. Les coéquipiers de Bradley Barcola ne doutent pas de leurs forces avant de disputer une nouvelle finale de la Ligue des Champions.

Avec près de deux semaines, le Paris Saint-Germain ne manque pas de temps pour préparer la rencontre. Les Parisiens sont focalisés sur cette finale de la Ligue des Champions depuis le coup de sifflet final du derby contre le Paris FC (défaite 2-1) le 17 mai dernier, lors de la dernière journée de Ligue 1. Sauf pépin de dernière minute, le champion de France sera donc frais, au complet et en confiance si l’on en croit Bradley Barcola, qui mesure la chance de revenir à ce stade de la compétition un an après le premier sacre européen de l'histoire du club.

« C’est une grande fierté de jouer une deuxième finale, s’est réjoui l’ailier français dans un entretien accordé aux médias du Paris Saint-Germain. Maintenant, nous allons tout faire pour la gagner. Nous essayons d’avoir un maximum de confiance avant cette finale et nous allons beaucoup travailler pour être prêts. » Malgré le temps à sa disposition, il serait étonnant de voir le coach Luis Enrique innover. Inutile de changer une tactique qui gagne, surtout lorsque l’on peut s’appuyer sur un collectif aussi fort.

« Notre principale force ? Je pense vraiment que c’est notre force collective, a répondu Bradley Barcola. Le fait de jouer ensemble, d’attaquer ensemble et de défendre ensemble. Nous jouons vraiment comme une équipe et c’est aujourd’hui notre plus grande force. » Cet atout fait du Paris Saint-Germain le favori de la finale, même s’il faudra évidemment se méfier de la solidité et de l’efficacité redoutable des Gunners, eux aussi en confiance après leur récent titre de champion d’Angleterre devant Manchester City.