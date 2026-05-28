OL : Sans rancune, Khalis Merah a tourné la page

Pour sa première saison avec le groupe professionnel, Khalis Merah a confirmé le potentiel aperçu l’été dernier. Le milieu de l’Olympique Lyonnais a connu un petit passage à vide durant lequel il avait perdu les faveurs de Paulo Fonseca. Mais le jeune Gone ne garde que de bons souvenirs de cet exercice.

Au même titre que les bonnes pioches du mercato, Khalis Merah fait partie des grandes révélations de l’Olympique Lyonnais . Le milieu de 19 ans s’était distingué durant la préparation estivale et avait reçu une belle récompense. Sans parler de son intégration dans le groupe, celui qui avait signé son premier contrat professionnel en février 2025 paraphait déjà une prolongation six mois plus tard.

Khalis Merah comblé malgré tout

La direction ne s’était pas trompée puisque Khalis Merah ne tardait pas à confirmer en compétition officielle. Cette saison, le jeune talent a disputé 32 matchs au total, dont 22 en tant que titulaire. Des statistiques plus qu’honorables quand sait que le pur produit rhodanien avait connu un petit passage à vide en première partie de saison. Khalis Merah avait subitement perdu les faveurs de Paulo Fonseca avant de réintégrer les rotations du coach portugais. Pas de quoi affecter l’enthousiasme de l’international U19 français au terme de cet exercice rêvé.

« Je ne pouvais pas rêver mieux pour ma première saison en professionnel que d’avoir ce groupe, ces supporters, ce club, a écrit Khalis Merah sur le réseau social Instagram. Merci à tout le peuple lyonnais pour l’énorme soutien dans chaque moment, fier de porter ces couleurs, à très vite. Allez l'OL. » Bien évidemment, le milieu sous contrat jusqu’en 2029 ne s’imagine pas partir cet été. Le Lyonnais se voit poursuivre son évolution avec son club formateur, avec les perspectives de disputer la Ligue des Champions et de se rapprocher du onze de départ la saison prochaine.