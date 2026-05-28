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Transfert à 80 ME bouclé, Gordon s’envole pour Barcelone

Mercato28 mai , 15:40
parGuillaume Conte
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C’est le transfert surprise de ce début de mercato. Le FC Barcelone a décidé de griller la politesse à tout le monde en achetant Anthony Gordon. L’ailier de Newcastle fait l’objet d’un transfert à hauteur de 80 millions d’euros. Tout a été bouclé et l’accord est total, ce qui a permis à l’Anglais de s’envoler vers l’Espagne ce jeudi, annonce Sky Sports.
Il doit désormais passer sa visite médicale et signer son contrat de cinq ans, avec une annonce officielle possible dès ce vendredi selon le média britannique. Un premier énorme coup pour le Barça, qui démontre si besoin était que ses soucis financiers pour recruter et dépenser gros sont derrière lui.
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Bien sûr, il n'y a pas d'autre raison. Les deux dernières saisons de Neymar sont ainsi. Il fait 4 ou 5 matchs, puis se blesse, est absent 1 mois ou plus. Il enchaine ces cycles. Et quand il joue, il est en surpoids, et se bat avec les supporters de son club, un coéquipier, ou les arbitres. Mais,il continue d'avoir un certain soutien populaire, même s'il s'est considérablement réduit, et n'est plus majoritaire depuis longtemps dans l'opinion publique. Il est surtout très soutenu par la Fédération, et les sponsors de la Seleçao. Je pense qu'ils vont l'emmener, même s'il ne joue pas !

Droits TV : Le Portugal menace la France

le premier responsable reste Laburne, mais c'est Nasser qui tire les ficelles du foot francais depuis plusieurs saisons. il a savonné toutes les discussions qui faisait potentiellement concurrence au PSG et BeIn. Riolo, qui est supporter du PSG pourtant , le décrit brillamment , il suffit de l'écouter exposer les faits pour comprendre que si les finances du foot francais sont a ce niveau ce sont a cause de ces deux-là. Mais vu que ça vient de Riolo certains refusent d'écouter la verité. La repartition n'est qu'un des problèmes. il faut absolument que la loi des senateurs passent avec le minimum d'amendement possible( là encore Nasser use de toute son influence et ses cadeaux pour que ça échoue).

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