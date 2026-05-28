Transfert à 80 ME bouclé, Gordon s’envole pour Barcelone

Droits TV : Le Portugal menace la France

le premier responsable reste Laburne, mais c'est Nasser qui tire les ficelles du foot francais depuis plusieurs saisons. il a savonné toutes les discussions qui faisait potentiellement concurrence au PSG et BeIn. Riolo, qui est supporter du PSG pourtant , le décrit brillamment , il suffit de l'écouter exposer les faits pour comprendre que si les finances du foot francais sont a ce niveau ce sont a cause de ces deux-là. Mais vu que ça vient de Riolo certains refusent d'écouter la verité. La repartition n'est qu'un des problèmes. il faut absolument que la loi des senateurs passent avec le minimum d'amendement possible( là encore Nasser use de toute son influence et ses cadeaux pour que ça échoue).