DNCG, UEFA et mercato, Rennes annonce la couleur

Le Stade Rennais voit l'intersaison arriver avec une confiance absolue. Ses dirigeants ont déjà avancé sur beaucoup de dossiers et affichent une sérénité financière qui doit se traduire par un mercato ambitieux.

Tous les clubs ne sont pas lotis à la même enseigne en Ligue 1 . Nombreux sont ceux qui tirent la langue, même si les propriétaires, quand ils en ont les moyens, couvrent les déficits pour des sommes de plus en plus copieuses. Une situation qui touche aussi le Stade Rennais . En raison de l’écroulement des droits TV, le club breton va faire face à des pertes nettes de 30 millions d’euros pour cette saison selon les informations de Ouest-France. La vente de Jérémy Jacquet à Liverpool n’interviendra qu’au 1er juillet, et comptera pour le bilan de la saison prochaine. Sans quoi le pensionnaire du Roazhon Park aurait été dans le vert.

Pinault a réglé les dettes de Rennes

Mais ce déficit de 30 millions d’euros n’impactera pas le passage devant la DNCG. En raison de la recapitalisation effectuée par François-Henri Pinault, les dettes comptables ont ainsi été annulées. Autant dire que la DNCG va très probablement n’avoir aucune mesure à prendre pour la santé financière du Stade Rennais.

« On a deux avantages pour cet été : on est qualifié en Europa League et on a déjà coché beaucoup de cases en termes de recettes avec la vente de Jérémy Jacquet à Liverpool. On est dans les clous concernant le fair-play financier, mais on va continuer les efforts en étant plus malin à travers ce que l’on réalise pendant le mercato », a fait savoir le président exécutif Arnaud Pouille devant la presse, qui apporte cette précision par rapport à l'UEFA.

Cela ne veut pas dire que n’importe quoi sera fait cet été. La baisse de la masse salariale est un objectif, et cela a déjà débuté ces derniers mois, avec une réduction de 15 à 20 millions d’euros. Ensuite, les ventes, souvent copieuses, permettront d’alimenter un mercato qui se veut malin et capable de mettre une belle somme en cas de perspective de grosse affaire. Mais l’époque pas si lointaine où Rennes faisait venir une dizaine de joueurs avec beaucoup de paris à l’étranger, dans un mercato assez délirant signé Frédéric Massara, est révolue.

L’idée est de renforcer l’équipe avec des paris intelligents, à l’image de la signature d’Adrien Thomasson en provenance du RC Lens. Pour le reste, la qualification européenne va ramener 20 ME au club, et le budget de 130 ME va permettre de faire quelques investissements pour renforcer l’équipe.